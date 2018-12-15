Кремль уже публично объявил о намерении ликвидировать Беларусь, присоединив ее к РФ. Белорусского лидера Александра Лукашенко шантажируют, требуя покориться созданию "союзного государства". Он, что примечательно, против такого сценария, о чем откровенно заявил. Кабакаев, комментируя конфликт, выразил уверенность, что РФ вполне может устроить Беларуси свои "Крым" и "Донбасс".





"Я уже два года думаю, на какую следующую страну нападет РФ... Теперь я понял, после заявления президента Беларуси. РФ предложила им, чтобы шесть их областей вошли в состав РФ, а они им за это нефть! Обычная тактика РФ! Сейчас они мирно предлагают, когда получат отказ, перейдут к военной операции!" - предупредил эксперт, призвав Минск не терять время даром. "Беларуси надо готовиться к войне! Если, конечно, не изменят своим национальным интересам", - констатировал Кабакаев.



