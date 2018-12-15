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Кремль планирует для "строптивой" Беларуси "украинский сценарий": украинский эксперт призвал Минск готовиться к войне
Кремль без промедления устроит новый "Донбасс", но уже в Беларуси, если та воспротивится вхождению в состав России. С предупреждениям к белорусам выступил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Семен Кабакаев, передает
Кремль уже публично объявил о намерении ликвидировать Беларусь, присоединив ее к РФ. Белорусского лидера Александра Лукашенко шантажируют, требуя покориться созданию "союзного государства". Он, что примечательно, против такого сценария, о чем откровенно заявил. Кабакаев, комментируя конфликт, выразил уверенность, что РФ вполне может устроить Беларуси свои "Крым" и "Донбасс".
"Я уже два года думаю, на какую следующую страну нападет РФ... Теперь я понял, после заявления президента Беларуси. РФ предложила им, чтобы шесть их областей вошли в состав РФ, а они им за это нефть! Обычная тактика РФ! Сейчас они мирно предлагают, когда получат отказ, перейдут к военной операции!" - предупредил эксперт, призвав Минск не терять время даром. "Беларуси надо готовиться к войне! Если, конечно, не изменят своим национальным интересам", - констатировал Кабакаев.
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Кремль планирует для "строптивой" Беларуси "украинский сценарий": украинский эксперт призвал Минск готовиться к войне
Кремль без промедления устроит новый "Донбасс", но уже в Беларуси, если та воспротивится вхождению в состав России. С предупреждениям к белорусам выступил в Facebook...
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