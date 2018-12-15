Под Витебском Citroen зацепил пешехода, тот упал - и его переехал Dodge

Под Витебском пешехода сбили два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Смертельная авария произошла 15 декабря, около 23.05, в нескольких километрах от областного центра. По предварительной информации, водитель Citroen Saxo задел 61-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части дороги. От удара пешеход упал на дорогу, где его переехал Dodge Caliber, которым управляла 40-летняя женщина.





В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.