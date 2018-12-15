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Бывают ли идеальные законы? Отвечает Вадим Ипатов, директор НЦЗПИ

16.12.2018 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» побывал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.

Бывают ли идеальные законы? Отвечает Вадим Ипатов, директор НЦЗПИ

Юлия Огнева, СТВ:
Бывают ли идеальные законы?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
В мечтах каждого из нас – да. Но получить максимально эффективный закон возможно. Идеальный – это из области нет предела совершенству.

Больше подробностей интервью здесь
 
 
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» побывал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов. ...
 
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