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О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым
Новости Беларуси. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. Всё о белорусских законах знают специалисты Национального центра законодательства и правовых исследований – учреждения с 20-летней историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главная задача центра – формирование устойчивой базы законов. Его специалисты участвуют во всех стадиях законотворческого процесса, начиная с формирования плана подготовки проектов законов на очередной год. О плане на 2019 год и не только поговорили с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым.
Юлия Огнева, СТВ:
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Приняты два важных, серьезных документа, которые определили стратегию и комплексное развитие нашей экономики и, соответственно, законодательства. Это Декрет №7, который определил основные позиции государства в сфере развития бизнеса и либерализации в этой сфере. И, кроме того, вопросы цифровой экономики в Декрете №8. Это стало отправной точкой, конечно, и нашей деятельности, и не только нашей в сфере развития законодательство в целом.
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Забегая немного вперед, скажу, что мы формировали план на 2019 год. И мы уже видим, что есть необходимость включить соответствующий пункт в этот план и в дальнейшем совершенствовать административное законодательство. И не только административное.
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Юлия Огнева:
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Новости Беларуси. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. Всё о белорусских законах знают специалисты Национального центра законодательства и правовых исследований...
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