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О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

16.12.2018 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. Всё о белорусских законах знают специалисты Национального центра законодательства и правовых исследований – учреждения с 20-летней историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?

Главная задача центра – формирование устойчивой базы законов. Его специалисты участвуют во всех стадиях законотворческого процесса, начиная с формирования плана подготовки проектов законов на очередной год.  О плане на 2019 год  и не только поговорили с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым.

Юлия Огнева, СТВ:
Вадим Дмитриевич, до Нового года меньше двух недель. Мне кажется, уже самое время подводить итоги. Скажите, в 2018 году всё ли шло по плану с точки зрения законотворческой деятельности?

О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
У нас по плану не может не идти, потому что одна из функций Национального центра законодательства правовых исследований – контроль за исполнением этого плана. Поэтому, действительно, всё шло по плану, но если говорить о 2018, надо вспомнить конец 2017 года.

Приняты два важных, серьезных документа, которые определили стратегию и комплексное развитие нашей экономики и, соответственно, законодательства. Это Декрет №7, который определил основные позиции государства в сфере развития бизнеса и либерализации в этой сфере. И, кроме того, вопросы цифровой экономики в Декрете №8. Это стало отправной точкой, конечно, и нашей деятельности, и не только нашей в сфере развития законодательство в целом.

О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

Юлия Огнева:
Возымели действие эти документы, которые были приняты?

Вадим Ипатов:
Естественно, потому что мы не только контролируем исполнение плана, но и занимаемся изучением применительной практики. По нашим данным, которые мы имеем, есть положительный эффект от вступления в силу этих актов, положительный эффект от вступления в силу обновленного Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного. Но это не говорит о том, что мы должны стоять на месте.

Забегая немного вперед, скажу, что мы формировали план на 2019 год. И мы уже видим, что есть необходимость включить соответствующий пункт в этот план и в дальнейшем совершенствовать административное законодательство. И не только административное.

Юлия Огнева:
То есть пункт этот о чем?

О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

Вадим Ипатов:
Внесение изменений в дополнение в административный кодекс нашей страны и процессуально-исполнительный.

Юлия Огнева:
Это касается экономической…

Вадим Ипатов:
Будет касаться не только экономической, конечно же, мы должны изучать вообще в целом, как работает кодекс, в том числе и в сфере бизнеса.

Юлия Огнева:
Кодекс об образовании – на следующий год?

Вадим Ипатов:
Да, на следующий год.

Юлия Огнева:
Большое вам спасибо за интервью!

О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

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Новости Беларуси. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. Всё о белорусских законах знают специалисты Национального центра законодательства и правовых исследований...
 
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