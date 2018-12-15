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Директор НЦЗПИ: «Законодательство должно быть простым и понятным»

16.12.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым.

Юлия Огнева, СТВ:
Насколько я знаю, за рубежом – и вы говорили об этом в одном из своих интервью – есть такая норма: принимаешь один законопроект и ты должен закрыть аналогичный другой. Да? Мы по такому пути идем?

Директор НЦЗПИ: «Законодательство должно быть простым и понятным»

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Это не стало нашей нормой деятельности, но мы стараемся закладывать это в свою деятельность. Да, на сегодня в стране 250 законов, 26 кодексов. Но это не говорит о том, что мы не должны упрощать эту сферу. Все-таки большинство граждан не пользуются услугами профессиональных адвокатов. Они должны иметь возможность разобраться в определенных ситуациях самостоятельно, поэтому законодательство должно быть простым и понятным.

Директор НЦЗПИ: «Законодательство должно быть простым и понятным»

Юлия Огнева:
И кодификация этому помогает…

Вадим Ипатов:
И кодификация, и систематизация, а также устранение коллизий между документами и их укрупнение. Если это возможно, конечно.

Больше подробностей интервью здесь
 
 
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Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым. ...
 
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