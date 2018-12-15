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Директор НЦЗПИ: «Законодательство должно быть простым и понятным»
Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым.
Юлия Огнева, СТВ:
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
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Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым. ...
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