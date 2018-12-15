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План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?

16.12.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В проекте плана на 2019 год – более 30 позиций. Подробнее об этом и не только в программе «Неделя» говорили с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым.

План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?

Юлия Огнева, СТВ:
Мы уже затронули 2019 год. План законопроектов, которые ежегодно утверждает глава государства. Скажите, где сейчас документ?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Сейчас документ, в связи с установленным порядком, внесен на рассмотрение главы государства. Мы получили около 145 законопроектных предложений.

План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?

Юлия Огнева:
Это от госорганов?

Вадим Ипатов:
От государственных органов, организаций, субъектов хозяйствования, различных общественных объединений.

Юлия Огнева:
Я понимаю, что еще не утвержденный документ, но можно ли говорить о чем-то уже более конкретном?

План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?

Вадим Ипатов:
Всегда в любом плане точный – это бюджетный пакет. Мы это всегда знаем. Порядка шести законопроектов – это бюджетный проект. Нужно говорить в законодательстве о защите прав инвалидов. У нас в 2016 году Республика Беларусь стала участницей соответствующей Конвенции.

Отработаны и согласованы предложения, изменяющие законы о лекарственных средствах, о здравоохранении.

Необходимо обратить внимание на проект, который предусматривает изменение административного законодательства. Предусмотрен закон, который будет регулировать вопросы регистрации юридических лиц.

Мы не предусматриваем, что будет что-то кардинально меняться. Необходимо систематизировать все нормы, которые уже в этой сфере есть, и системно выстроить их и написать соответствующий закон, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность этой сферы.

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Новости Беларуси. В проекте плана на 2019 год – более 30 позиций. Подробнее об этом и не только в программе «Неделя» говорили с директором Национального центра...
 
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