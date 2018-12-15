|
План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут?
Новости Беларуси. В проекте плана на 2019 год – более 30 позиций. Подробнее об этом и не только в программе «Неделя» говорили с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым.
Юлия Огнева, СТВ:
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Юлия Огнева:
Вадим Ипатов:
Отработаны и согласованы предложения, изменяющие законы о лекарственных средствах, о здравоохранении.
Необходимо обратить внимание на проект, который предусматривает изменение административного законодательства. Предусмотрен закон, который будет регулировать вопросы регистрации юридических лиц.
Мы не предусматриваем, что будет что-то кардинально меняться. Необходимо систематизировать все нормы, которые уже в этой сфере есть, и системно выстроить их и написать соответствующий закон, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность этой сферы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В проекте плана на 2019 год – более 30 позиций. Подробнее об этом и не только в программе «Неделя» говорили с директором Национального центра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)