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«Поступило порядка 50 предложений». Вадим Ипатов рассказал об активности белорусов в законодательных вопросах

16.12.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым.

Юлия Огнева, СТВ:
Вы как-то обратную связь получаете, когда анализируете?

«Поступило порядка 50 предложений». Вадим Ипатов рассказал об активности белорусов в законодательных вопросах

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Мы имеем свой сайт. На нем есть соответствующие рубрики, куда граждане, а также представители субъектов хозяйствования могут обратиться и поднять тот или иной вопрос.

«Поступило порядка 50 предложений». Вадим Ипатов рассказал об активности белорусов в законодательных вопросах
Юлия Огнева:
Насколько активны наши физические и юридические лица? Общественные организации, может быть?

Вадим Ипатов:
По-разному. Мы не можем говорить, что очень активны в отдельных случаях, но в то же время ряд актов вызывает интерес. Например, мы в рамках плана 2018 года проводили очень серьезную работу по реформированию нашего гражданского законодательства. Этот гражданский кодекс был представлен для всеобщего обсуждения, и поступило порядка 50 предложений. Знаете, я наверное, хотел бы больше. Но вместе с тем, результат такого обсуждения – 16 учтенных предложений в проекте закона.

Больше подробностей интервью здесь
 
 
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Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадимом Ипатовым. ...
 
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