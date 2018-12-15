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Порошенко обещает найти и наказать убийц журналиста Шеремета

16.12.2018 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности приложить максимум усилий, чтобы найти убийц или хотя бы содействовать в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Я готов идти на любые шаги, чтобы найти убийц, привлечь их к ответственности или хотя бы добавить прозрачности расследованию", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Президент напомнил, что расследованию помогали эксперты ФБР США. Он также отметил, что Украина готова была привлечь к расследованию и специалистов других стран.

"Я когда встречался с родными (П.Шеремета - ИФ)... Я попросил, что если кто-либо из родных или активистов имеет какие-либо предложения, чтобы мы привлекли специалистов, только официально из любых авторитетных следственных ведомств наших стран - партнеров, тогда назывался Скотланд-Ярд, я сказал, дайте мне фамилию следователя или группы, я обращусь к генпрокурору, я обращусь к шефу Национальной полиции, мы точно включим его в следственную группу. Это была и готовность сотрудничать, и требование прозрачности", - отметил глава государства.

По словам П.Порошенко, беспрецедентные шаги, которые были предприняты при расследовании этого преступления, его "не успокаивают, потому что нет результата - не установлены убийцы".

При этом он отметил, что, "к сожалению, есть случаи когда убийц найти не удается", однако президент надеется, "что это не тот случай".

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность П.Шеремета на Украине и других странах.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются четрые основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал А.Притуле).

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности приложить максимум усилий, чтобы найти убийц или хотя бы содействовать в расследовании убийства журналиста...
 
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