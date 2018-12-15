ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко до старта избирательной кампании на Украине не намерен объявлять, будет ли баллотироваться на второй срок

16.12.2018 20:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петра Порошенко заявил, что до начала избирательной кампании не намерен объявлять о своем решении относительно второго президентского срока.

"Сейчас не готов. Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас это - то место, после Томоса, после всего, где я должен это объявлять", - сказал глава государства на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2019 года.

"Если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я ему буду помогать", - заявил также П.Порошенко.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петра Порошенко заявил, что до начала избирательной кампании не намерен объявлять о своем решении относительно второго президентского срока.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывают ли идеальные законы? Отвечает Вадим Ипатов, директор НЦЗПИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика