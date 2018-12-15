Порошенко до старта избирательной кампании на Украине не намерен объявлять, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Украины Петра Порошенко заявил, что до начала избирательной кампании не намерен объявлять о своем решении относительно второго президентского срока.

"Сейчас не готов. Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас это - то место, после Томоса, после всего, где я должен это объявлять", - сказал глава государства на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2019 года.

"Если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я ему буду помогать", - заявил также П.Порошенко.