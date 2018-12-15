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Оппозиционеры, несогласные с результатами выборов президента Грузии, устанавливают палатки перед зданием парламента в Тбилиси

16.12.2018 19:21 — Разное | Интерфакс  
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Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), не согласные с результатами прошедшего 28 ноября в Грузии второго тура президентских выборов, в воскресенье вечером начали устанавливать палатки перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как заявил журналистам представитель партии Леван Хабеишвили, оппозиционеры намерены провести ночь на проспекте Руставели.

"Мы сегодня не собираемся никуда уходить. У нас есть несколько десятков палаток, которые мы установим здесь и продолжим протест", - сказал он.

На данный момент на проспекте Руставели находятся несколько десятков оппозиционеров, которые уже установили четыре палатки и, как они заявили журналистам, они ожидают прибытия лидеров оппозиционного объединения "Сила в единстве" (ЕНД входит в состав этого объединения), которые должны сообщить о дальнейших планах.

Представители ЕНД, которые не признают выборы президента состоявшимися, в беседах с журналистами отмечают, что основным требованием участников протеста остается проведение досрочных парламентских выборов. При этом они заявляют, что требуют проведение выборов только по пропорциональной системе.

Ранее в воскресенье экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на родине находится во внутреннем розыске, призвал из-за рубежа оппозицию собраться в Тбилиси на проспекте Руставели.

В воскресенье в Телави (край Кахети) прошла церемония инаугурации президента Саломе Зурабишвили. Представители оппозиции планировали провести в Телави акцию протеста, однако полиция не позволила колоннам автомобилей с оппозиционерами проехать в город. Это привело к стычкам с полицейскими, в результате которых, по сообщениям грузинских СМИ, пострадавшие есть с обеих сторон.

 
 
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Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), не согласные с результатами прошедшего 28 ноября в Грузии второго тура президентских...
 
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