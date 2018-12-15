ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

16.12.2018 21:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Безопасные условия труда. Пожалуй, главное, что должен обеспечить работодатель. Главная же обязанность работника – соблюдать технику безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только в этом случае можно избежать трагедий.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

К сожалению, этот год показывает печальную статистику: за 11 месяцев на производстве погибли 137 человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Плюс как минимум три декабрьских трагедии в Новополоцке, Пинске и Борисове.

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Роковая случайность, стечение обстоятельств или последствия принимаемых решений?

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

У трагедий нет шаблонов. Но почти за каждым несчастным случаем стоит пускай не злоумышленник, но все же исполнитель. А пресловутый человеческий фактор имеет реальное авторство. Ведь даже та самая палка, которая может стать убийственным копьем, о двух концах. С одной стороны – наниматель, с другой – работник. И порой та самая пресловутая ментальная белорусская «абыякавасць» играет не последнюю роль.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Отдельные руководители организаций работу по либерализации, может быть, неправильно восприняли. Они посчитали, что это в большей степени вседозволенность. Хотя это не так. Потому что есть посыл, который закреплен в законодательстве, что мы должны исходить из добропорядочности, добросовестности субъектов хозяйствования.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Если госревизия на предприятие приходит строго по расписанию, то народные контролеры вполне с мониторингом могут заглянуть и невзначай.

Технический инспектор труда профсоюза Валерий Васильевич заглянул в Стародорожское опытное лесничество.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Мы отправляемся на делянку. Это потенциально опасное место и здесь нужно руководствоваться совсем другими критериями охраны труда. Петрович, держите каску. Потому что лес станет нашим съемочным павильоном.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Полуметровая колея, разъезженная лесовозами, не останавливает – направляемся вглубь экс-лесополосы.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Алексей в деле уже пять лет. Лесной троглодит за минуту превращает вековые деревья в полена. Хоть процесс здесь полностью механизированный, но бывает всякое. Так что прежде, чем браться за работу, ежедневно штудируют памятку по безопасности.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Алексей Жуковец, машинист лесозаготовительной машины Стародорожского опытного лесхоза:
Зависшее дерево отбивает и амортизацией назад идет.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Дальше в программе инспектора – цех деревообработки. В лесхозе не так давно появилась новая дорогостоящая линия. Это оборудование минимизирует риски травматизма, но все же расслабляться бывает опасно для здоровья.

Анастасия Дехтяр:
Как рабочему остаться со всеми пальцами у вас на производстве?

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Сергей Котел, станочник цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза:
Конечно, нужно соблюдать, в первую очередь, технику безопасности. Сразу проверить полностью оборудование. Каждое утро мы проходим освидетельствование на алкоголь.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Грубых нарушений здесь не обнаружено. Разве что загромождение проходов пиломатериалами, но и это дело после замечания быстро поправимо. Вообще в лесхозе есть свои добровольные агенты в области охраны труда. Они держат на контроле и оборудование, и следят за тем, чтобы все требования работниками исполнялись.

Разработана здесь и система бонусов. Передовиков охраны труда поощряют рублем, обратная материальная процедура действует и в отношении нарушителей.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Андрей Рудик, председатель профкома Стародорожского опытного лесхоза:
Определенный риск есть. И травматизм то выше, то ниже. Но тенденция на снижение есть. В прошлом году из оси станка вылетел обрезок, в живот ударил человеку. Конечно, это недостаток оборудования и его обслуживания.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

В целом, за последних 10 лет в Беларуси показатель «производственный травматизм» стабильно снижается. И это командная работа и правительства, и профсоюзов. Уже в 2019 году у нас будет внедряться концепция нулевого травматизма.

Игорь Старовойтов: 
Эта концепция – квинтэссенция положительных международных практик по организации охраны труда. Вся концепция сведена к семи золотым правилам, которые описывают процесс организации охраны труда.

Кроме того, сейчас в Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За короткий период времени принят ряд законодательных актов, которые регулируют вопросы охраны труда. Это и Директива №1, и Трудовой кодекс, и декрет о развитии предпринимательской деятельности, и указ о совершенствовании контрольной деятельности, и другие. Когда готовился документ, были учтены все эти законодательные акты. В порядка более чем 30 статей внесены изменения.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Безопасные условия труда. Пожалуй, главное, что должен обеспечить работодатель. Главная же обязанность работника – соблюдать технику...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика