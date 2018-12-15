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Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ
Новости Беларуси. Безопасные условия труда. Пожалуй, главное, что должен обеспечить работодатель. Главная же обязанность работника – соблюдать технику безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только в этом случае можно избежать трагедий.
К сожалению, этот год показывает печальную статистику: за 11 месяцев на производстве погибли 137 человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Плюс как минимум три декабрьских трагедии в Новополоцке, Пинске и Борисове.
Роковая случайность, стечение обстоятельств или последствия принимаемых решений?
У трагедий нет шаблонов. Но почти за каждым несчастным случаем стоит пускай не злоумышленник, но все же исполнитель. А пресловутый человеческий фактор имеет реальное авторство. Ведь даже та самая палка, которая может стать убийственным копьем, о двух концах. С одной стороны – наниматель, с другой – работник. И порой та самая пресловутая ментальная белорусская «абыякавасць» играет не последнюю роль.
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Если госревизия на предприятие приходит строго по расписанию, то народные контролеры вполне с мониторингом могут заглянуть и невзначай.
Технический инспектор труда профсоюза Валерий Васильевич заглянул в Стародорожское опытное лесничество.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Полуметровая колея, разъезженная лесовозами, не останавливает – направляемся вглубь экс-лесополосы.
Алексей в деле уже пять лет. Лесной троглодит за минуту превращает вековые деревья в полена. Хоть процесс здесь полностью механизированный, но бывает всякое. Так что прежде, чем браться за работу, ежедневно штудируют памятку по безопасности.
Алексей Жуковец, машинист лесозаготовительной машины Стародорожского опытного лесхоза:
Дальше в программе инспектора – цех деревообработки. В лесхозе не так давно появилась новая дорогостоящая линия. Это оборудование минимизирует риски травматизма, но все же расслабляться бывает опасно для здоровья.
Анастасия Дехтяр:
Грубых нарушений здесь не обнаружено. Разве что загромождение проходов пиломатериалами, но и это дело после замечания быстро поправимо. Вообще в лесхозе есть свои добровольные агенты в области охраны труда. Они держат на контроле и оборудование, и следят за тем, чтобы все требования работниками исполнялись.
Разработана здесь и система бонусов. Передовиков охраны труда поощряют рублем, обратная материальная процедура действует и в отношении нарушителей.
Андрей Рудик, председатель профкома Стародорожского опытного лесхоза:
В целом, за последних 10 лет в Беларуси показатель «производственный травматизм» стабильно снижается. И это командная работа и правительства, и профсоюзов. Уже в 2019 году у нас будет внедряться концепция нулевого травматизма.
Игорь Старовойтов:
Кроме того, сейчас в Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда.
Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Безопасные условия труда. Пожалуй, главное, что должен обеспечить работодатель. Главная же обязанность работника – соблюдать технику...
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