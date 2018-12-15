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«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история
Новости Беларуси. Трагедия в эту семью постучалась неожиданно. Прошлый сентябрь разделил жизнь на до и после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
47-летний Виталий – водитель аварийно-диспетчерской бригады – как и обычно, ушел на смену. В тот день рабочие электросетей отправились на задание – нужно было устранить обрыв на линии: после сильного ветра провода завалило деревьями.
С самим Виталием, который получил инвалидность, нам поговорить не удалось. Переживать снова печальные события – смертельно опасно: посттравматические осложнения. Воспоминания приводят к эпилептическим приступам, они и так в последнее время участились.
Но вернемся к реконструкции дня. Рабочие принялись спиливать березу, которая запуталась в высоковольтных струнах. В этот момент Виталий вышел из кабины служебного авто и подошел спросить: «Нужна ли помощь?». И попал под раздачу – ствол дерева отпружинил прямо Виталию в голову.
Марина Яковицкая, супруга Виталия Яковицкого:
Владимир Руденок, главный технический инспектор труда профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Марина Яковицкая:
Сейчас Виталий работать не может, здоровье не позволяет водить даже личное авто, ставшее, похоже, на пожизненный прикол во дворе.
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Новости Беларуси. Трагедия в эту семью постучалась неожиданно. Прошлый сентябрь разделил жизнь на до и после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 47-летний...
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