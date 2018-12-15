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«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

16.12.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трагедия в эту семью постучалась неожиданно. Прошлый сентябрь разделил жизнь на до и после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

47-летний Виталий – водитель аварийно-диспетчерской бригады – как и обычно, ушел на смену. В тот день рабочие электросетей отправились на задание – нужно было устранить обрыв на линии: после сильного ветра провода завалило деревьями.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

С самим Виталием, который получил инвалидность, нам поговорить не удалось. Переживать снова печальные события – смертельно опасно: посттравматические осложнения. Воспоминания приводят к эпилептическим приступам, они и так в последнее время участились.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Но вернемся к реконструкции дня. Рабочие принялись спиливать березу, которая запуталась в высоковольтных струнах. В этот момент Виталий вышел из кабины служебного авто и подошел спросить: «Нужна ли помощь?». И попал под раздачу – ствол дерева отпружинил прямо Виталию в голову.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Марина Яковицкая, супруга Виталия Яковицкого:
Правая часть головного мозга полностью нерабочая. Четыре операции, пятая – мы ставили пластину.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Владимир Руденок, главный технический инспектор труда профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
При перерасследовании госинспектор принял решение о том, что вина полностью лежит на пострадавшем. Мы категорически с этим не согласны и готовы суду предоставить доказательства. Работник не виноват, есть другие причины.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Марина Яковицкая:
Были предпосылки на то, чтобы мы пошли оформить бытовую травму. Заведующий нейрохирургического отделения сказал мне, что я самая настоящая дура. Они ходили и будут ходить в галстучках, а ты иди молись богу, чтобы всё было хорошо.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Сейчас Виталий работать не может, здоровье не позволяет водить даже личное авто, ставшее, похоже, на пожизненный прикол во дворе.

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия в эту семью постучалась неожиданно. Прошлый сентябрь разделил жизнь на до и после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  47-летний...
 
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