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«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

16.12.2018 21:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Человек-катастрофа – так сам себя называет Сергей. Про таких говорят: дважды вошел в одну реку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

У кошки девять жизней. Я, наверное, какой-то кот.

10 лет назад Сергей уехал на строительную халтуру в Россию и вернулся оттуда без ноги. Когда он готовил буровую установку к запуску, коллеги случайно включили станок без предупреждения – и агрегат, как мясорубка, затянул ногу. Множество открытых переломов, вывихи костей и стопы… Ногу врачам спасти не удалось.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Прошло время. Сергею поставили протез, и он фактически научился ходить заново. Устроился на работу уже в родном городе. Но производственное несчастье его снова подстерегло.

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

Сергей Максимов:
Работал с молотком на производстве. Немножко соскочил молоток, и я травму пальца получил. Многочисленные переломы, верхнюю фалангу мне отрезало. Как сказали: ты не должен был там находиться. Ну и оформили как бытовую.

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

После больничного Сергей вышел на работу, и наниматель его снова усадил за станок, на котором мужчина получил увечье. Неприятный нюанс и отношения с работодателем не заладились. Сейчас у Сергея третья рабочая группа по инвалидности.

«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

К счастью, физический травматизм не осложнился психологическим. На жизнь он смотрит с оптимизмом: верит, что впереди будет безопасная работа. Сейчас он в активном поиске, но самое главное – после казалось бы таких неприятных жизненных обстоятельств он не унывает: катается на лыжах и мечтает собрать деньги на новый удобный протез.

«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история
 
 
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Новости Беларуси. Человек-катастрофа – так сам себя называет Сергей. Про таких говорят: дважды вошел в одну реку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  У кошки...
 
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