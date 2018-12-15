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«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

16.12.2018 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовка, торжественная обстановка, присутствие родных и близких, клятва достойно исполнять воинский долг. И, конечно, волнение.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Корреспондент Галина Буро понаблюдала, как новобранцы готовятся и проводят важнейший для своего нового статуса день.

Повестка в армию теперь бережно хранится в папке семейных реликвий. Ирина Шмат показывает десятки грамот, дипломов, благодарственных писем главных мужчин ее жизни: двух сыновей, мужа и отца.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Так уж заведено в этом доме – гордиться своим родом, достойно продолжать традиции. Их старший сын Дмитрий, по образованию инженер-строитель, призван в армию: пошел по стопам деда, о котором даже писали в газете.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

«Повесть о настоящем строителе». И в том числе есть один кадр, где дед принимает присягу. Вот представьте, насколько это сейчас волнительно.

Вечер накануне присяги сына – повод достать из шкафа и форму отца, подполковника милиции.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Форму мы бережем, очень трепетно к ней относимся. Есть вот награда от Президента «За безупречную службу».

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Игорь Шмат, житель Гродно:
Сына так настраивал и младшему тоже самое говорил, что армия – это школа жизни, и проходить ее нужно достойно.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Дмитрий Шмат, новобранец:
Из людей, на которых я равняюсь, – это, наверное, отец и дед, который тоже всегда считал, что армия – это нужная составляющая любого мужчины.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Сейчас Дмитрий Шмат проходит курс молодого бойца. Но уже завтра сменит боевую форму одежды на парадную. Принять присягу – дело волнительное, но душу греет мысль о первой увольнительной. На вопрос, что ожидает увидеть дома на праздничном столе, отвечает...

Дмитрий Шмат:
Что-нибудь из морепродуктов. Скучаю по маминой готовке.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Вот эта рыба завтра и будет у нас королевой стола.

Подготовка в самом разгаре. Семьей в полном составе планируют нарядить елку. Под нее приготовлен уже и символический подарок.

«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи

Рубашку военную. Ту, которую ему выдали, пусть носит на каждый день, а это будет уже парадно-выходная. Будет ждать его дома возле Деда Мороза.

Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в...
 
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