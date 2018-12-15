|
«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи
Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подготовка, торжественная обстановка, присутствие родных и близких, клятва достойно исполнять воинский долг. И, конечно, волнение.
Корреспондент Галина Буро понаблюдала, как новобранцы готовятся и проводят важнейший для своего нового статуса день.
Повестка в армию теперь бережно хранится в папке семейных реликвий. Ирина Шмат показывает десятки грамот, дипломов, благодарственных писем главных мужчин ее жизни: двух сыновей, мужа и отца.
Так уж заведено в этом доме – гордиться своим родом, достойно продолжать традиции. Их старший сын Дмитрий, по образованию инженер-строитель, призван в армию: пошел по стопам деда, о котором даже писали в газете.
«Повесть о настоящем строителе». И в том числе есть один кадр, где дед принимает присягу. Вот представьте, насколько это сейчас волнительно.
Вечер накануне присяги сына – повод достать из шкафа и форму отца, подполковника милиции.
Игорь Шмат, житель Гродно:
Дмитрий Шмат, новобранец:
Сейчас Дмитрий Шмат проходит курс молодого бойца. Но уже завтра сменит боевую форму одежды на парадную. Принять присягу – дело волнительное, но душу греет мысль о первой увольнительной. На вопрос, что ожидает увидеть дома на праздничном столе, отвечает...
Дмитрий Шмат:
Вот эта рыба завтра и будет у нас королевой стола.
Подготовка в самом разгаре. Семьей в полном составе планируют нарядить елку. Под нее приготовлен уже и символический подарок.
Рубашку военную. Ту, которую ему выдали, пусть носит на каждый день, а это будет уже парадно-выходная. Будет ждать его дома возле Деда Мороза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи
Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)