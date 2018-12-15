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Когда новобранец становится солдатом. Более 400 новобранцев присягнули на верность Родине в Гродно
Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для солдат в казарме прозвучала команда «Отбой». И ночь перед присягой наступила.
19 столов и больше 400 новобранцев. На памятном месте, на Кургане Славы, в стране, которая победила расизм и фашизм, перед лицом родителей, командиров и духовенства они дают обет, нарушить который равносильно стать предателем.
Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
Наша задача – за это время обучить их и через полтора года вернуть возмужавшими и окрепшими родным и близким.
Но расставаться с армией планируют не все. Илья Кадов уже после первых дней в берцах задумался, а не связать ли свою жизнь с военным ремеслом.
Илья Кадов, новобранец:
Владимир Кордюков, житель Гродно:
И вот долгожданная встреча с родителями.
Мария Демко, житель Гродно:
Минчанина Александра Вареника с супругой в толпе их сын заприметил сразу – еще бы, с таким поздравительным плакатом.
Александр Вареник, житель Минска:
— Вы невеста?
Олеся Шулейко, житель агрогородка Орля:
— Когда свадьба?
Олеся Шулейко:
Новоиспеченные солдаты отправляются в увольнение до вечера. После чего с новыми силами вернутся к жизни по уставу. И привилегию заслуженно принимать поздравления на День защитника Отечества сначала придется заслужить на деле.
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Новости Беларуси. На неделе военную присягу приняли около 9 тысяч новобранцев. Это молодые люди, призванные на срочную военную службу и службу в резерве, сообщили в...
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