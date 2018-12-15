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V Открытый областной турнир робототехники состоялся в Бресте

16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мире очень широкое распространение получило такое направление технического образования, как робототехника, которое является весьма важным для технического прогресса и будущего мира в целом. Какие тенденции развития робототехники существуют на данный момент в нашей стране? На этот вопрос помог ответить V Открытый областной турнир робототехники, который прошел 15 декабря 2018 года в г. Бресте, в филиале «Брестский областной дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61625.php

V Открытый областной турнир робототехники состоялся в Бресте

Уже много лет инициатором турнира является Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи. Помогли же организовать прекрасный праздник робототехники Главное управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета, ООО « IT школа информационных технологий», а также Учреждение образования «Брестский государственный технический университет». Друзьями и спонсорами турнира стали такие крупные организации Бреста, как ЮКОЛА-ИНФО, EPAM Systems, WIKILINK, LEGO EDUCATION, «Савушкин», « Medinat», SIA.

На праздник собралось большое количество людей: участников, тренеров, болельщиков, родителей да и просто заинтересованных и влюблённых в робототехнику людей. В турнире соревновались 90 команд, 180 участников из государственных учреждений образования и частных образовательных центров со всей области, города Минска, а также Витебской области. В составе жюри были: педагоги-практики учреждений образования, работающие в области развития технического творчества детей и молодёжи, специалисты главного управления по образованию, учреждений дополнительного образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61625.php

V Открытый областной турнир робототехники состоялся в Бресте

Целью проведения турнира стало – обеспечение доступа детей и молодёжи к освоению передовых технологий, получению практических навыков в освоении робототехники, овладение навыками научно-технического конструирования и моделирования. Соревнования проходили в семи номинациях: «Конструирование и программирование LEGO WEDO», «Кегельринг», «Робо Сумо», «Траектория LEGO EV3», «Траектория Arduino», а также в новой для этого турнира дисциплине- «Roborace». Победители турнира были награждены дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома и ценными призами от спонсора мероприятия.

Уже на входе были слышны взволнованные разговоры детей, звук стучаниия деталей робо-конструктора, наставления тренеров. И сразу можно было понять, что здесь проходят соревнования, но не просто спортивные мероприятие а настоящие соревнования роботов. Поначалу может показаться, что эти роботы-спортсмены созданы профессионалами и только посмотрев на участников понимаешь, что их создателями являются ДЕТИ! Возраст участников от 6 до 18 лет. Глядя на их можно с уверенностью сказать : будущее нашей робототехники – в надёжных руках!

Много интересного и полезного было на празднике. Например гостей и участников соревнований уже на входе приглашала к игре образовтельная робототизированная установка «Анастасия». Её предназначение – обучение игре в шахматы, спарринг-тренировки по шахматам. Она позволила создать обстановку реального шахматного матча и с удовольствием выигрывала и благодарила за игру гостей и участников турнира. Этот интересный робот – авторская разработка студентов УО «Брестский государственный технический университет».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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