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В ГАИ не хватает инспекторов ДПС - на Брестчине объявили о наборе. Кого ждут на службу?

16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нехватка квалифицированных кадров, пожалуй, извечная проблема ГАИ. Вот и сейчас, к примеру, в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома на конкурсной основе проводится отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел по контракту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61624.php

В ГАИ не хватает инспекторов ДПС - на Брестчине объявили о наборе. Кого ждут на службу?

В ГАИ Брестчины рассказали о требованиях к кандидатам:

На должности среднего начальствующего состава приглашаются мужчины в возрасте до 33 лет:

- имеющие высшее или среднее специальное образование;
- не имеющие сведений компрометирующего характера;
- или имеющие звание офицера запаса.

Также проводится отбор кандидатов (выпускников 2019 года общеобразовательных учреждений) для поступления на очное обучение в учебные заведения системы МВД (Академия МВД Могилевский институт МВД, Специализированный лицей МВД).

В ГАИ отметили, что "приглашаются на службу граждане, обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и здоровья граждан, способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Предоставляются социальные льготы и гарантии, перспективы карьерного роста", - отметили в ГАИ.

Для получения дополнительной информации по вопросу поступления на службу можно обратиться по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д.116, кабинет 34 или по телефону 23-60-60 (понедельник – пятница с 09:00 часов до 18:00 часов).

 
Теги: Брест
 
 
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Нехватка квалифицированных кадров, пожалуй, извечная проблема ГАИ. Вот и сейчас, к примеру, в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома...
 
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