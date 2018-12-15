|
В ГАИ не хватает инспекторов ДПС - на Брестчине объявили о наборе. Кого ждут на службу?
16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Нехватка квалифицированных кадров, пожалуй, извечная проблема
В
На должности среднего начальствующего состава приглашаются мужчины в возрасте до 33 лет:
- имеющие высшее или среднее специальное образование;
Также проводится отбор кандидатов (выпускников 2019 года общеобразовательных учреждений) для поступления на очное обучение в учебные заведения системы МВД (Академия МВД Могилевский институт МВД, Специализированный лицей МВД).
В ГАИ отметили, что "приглашаются на службу граждане, обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и здоровья граждан, способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.
Предоставляются социальные льготы и гарантии, перспективы карьерного роста", - отметили в ГАИ.
Для получения дополнительной информации по вопросу поступления на службу можно обратиться по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д.116, кабинет 34 или по телефону 23-60-60 (понедельник – пятница с 09:00 часов до 18:00 часов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нехватка квалифицированных кадров, пожалуй, извечная проблема ГАИ. Вот и сейчас, к примеру, в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)