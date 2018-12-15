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Литва заплатит чеченской семье за отказ в убежище. Польша, возможно, тоже
16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
ЕСПЧ обязал Литву заплатить семье чеченских беженцев 22 тысячи евро в качестве морального вреда.
чеченские беженцы в Бресте, фото tut.by
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ЕСПЧ обязал Литву заплатить семье чеченских беженцев 22 тысячи евро в качестве морального вреда. чеченские беженцы в Бресте, фото tut.by 11 декабря Европейский суд...
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