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Литва заплатит чеченской семье за отказ в убежище. Польша, возможно, тоже

16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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ЕСПЧ обязал Литву заплатить семье чеченских беженцев 22 тысячи евро в качестве морального вреда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61623.php

Литва заплатит чеченской семье за отказ в убежище. Польша, возможно, тоже

чеченские беженцы в Бресте, фото tut.by

 
Теги: Брест
 
 
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ЕСПЧ обязал Литву заплатить семье чеченских беженцев 22 тысячи евро в качестве морального вреда. чеченские беженцы в Бресте, фото tut.by 11 декабря Европейский суд...
 
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