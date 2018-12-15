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Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!»
16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!» для воспитанников Пинской специальной общеобразовательной школы-интернат для детей с нарушением слуха.
Волшебники! Декабрь - это всегда немножко волшебство. Это как в детстве – встать рано утром в первый день новогодних каникул. Столько разных возможностей, столько беспричинной радости, столько свободы! А вот-вот наступающий Новый год – надежда обязательно на чудо и мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего.
С замиранием сердца и верой в самые настоящие чудеса открываем благотворительную акцию для воспитанников Пинской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Ребята здесь особенные: их мир без звуков, они говорят при помощи жестов.
Как подарить детям чудо:
Выбирайте новогоднее письмо Деду Морозу. Детские послания найдете в альбоме (
О своем намерении исполнить чье-то желание пишите нам в "личные сообщения группы" (ссылка:
Хоть до Нового года еще чуть меньше двух недель, у этих ребят уже праздничное настроение: они ждут сказочного белобородого главного героя, который обязательно появится на пороге. А исполнение даже самого небольшого желания может вернуть ребенку веру в чудеса и доброту.
Друзья, предлагаем вам прямо сейчас стать Дедом Морозом и подарить девчонкам и мальчишкам мечту, которая сбудется в самый волшебный и невероятный праздник в году!
P.S. Вы можете дополнять подарки для детей по своей инициативе и усмотрению.
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