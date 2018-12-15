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Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!»

16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!» для воспитанников Пинской специальной общеобразовательной школы-интернат для детей с нарушением слуха.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61622.php

Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!»

Волшебники! Декабрь - это всегда немножко волшебство. Это как в детстве – встать рано утром в первый день новогодних каникул. Столько разных возможностей, столько беспричинной радости, столько свободы! А вот-вот наступающий Новый год – надежда обязательно на чудо и мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего.

С замиранием сердца и верой в самые настоящие чудеса открываем благотворительную акцию для воспитанников Пинской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Ребята здесь особенные: их мир без звуков, они говорят при помощи жестов.

Как подарить детям чудо:

Выбирайте новогоднее письмо Деду Морозу. Детские послания найдете в альбоме (ссылка). Вы наверняка проникнитесь: с такой надеждой и ожиданием того, что мечта сбудется, написано каждое из них! А их фантазия и вовсе не имеет границ: посмотрите, как чудесно и красочно оформлено любое из писем! Словом, читайте, определяйтесь, погружайтесь в мир детства и становитесь волшебниками: впереди самое лучшее время для этого! Черед зимней сказки!

О своем намерении исполнить чье-то желание пишите нам в "личные сообщения группы" (ссылка: vk.me/s_dobrotoy_po_miru) или звоните +375 (29) 620-85-06 (куратор акции Мария).

Хоть до Нового года еще чуть меньше двух недель, у этих ребят уже праздничное настроение: они ждут сказочного белобородого главного героя, который обязательно появится на пороге. А исполнение даже самого небольшого желания может вернуть ребенку веру в чудеса и доброту.

Друзья, предлагаем вам прямо сейчас стать Дедом Морозом и подарить девчонкам и мальчишкам мечту, которая сбудется в самый волшебный и невероятный праздник в году!

P.S. Вы можете дополнять подарки для детей по своей инициативе и усмотрению.

 
 
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Благотворительная акция «Раз, два, три: ребенку чудо подари!» для воспитанников Пинской специальной общеобразовательной школы-интернат для детей с нарушением...
 
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