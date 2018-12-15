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Проектная документация аккумуляторного завода «АйПауэр» отозвана проектировщиком с повторной экологической экспертизы
16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Проектировщик аккумуляторного завода «АйПауэр», который планируется построить под Брестом, отозвал проектную документацию с повторной государственной экологической экспертизы. Об этом сообщила брестскому активисту Демьяну Лепесевичу 15 декабря во время прямой линии первый заместитель министра природы и охраны окружающей среды Ия Малкина. Аудиозапись разговора кампания «Нет заводу АКБ» выложила на своем канале «Телеграм».
Ранее, напомним, сообщалось, что повторная государственная экологическая экспертиза должна завершиться 14 декабря, пишет
По словам Малкиной, результата повторной экспертизы нет, потому что, «были получены дополнительные материалы», в том числе от общественных активистов, противников строительства завода. «Также были переданы дополнительные материалы в ходе встречи, которую проводил министр с экспертами и инициативной группой. Мы все эти материалы собрали и передали в центр государственной экологической экспертизы. Учитывая те вопросы, которые там были заданы, проектная организация отозвала свою документацию и пытается дополнить обоснованиями по тем вопросам, которые были заданы в рамках ваших обращений», — сообщила Лепесевичу замминистра.
По ее словам, «после проработки документации она вновь будет подана на государственную экологическую экспертизу и, соответственно, пойдет новый срок».
Малкина сообщила, что в связи с замечаниями Минприроды «проектная организация будет давать пояснения по экологической составляющей» завода.
Она также сообщила Лепесевичу, что Минприроды предложило проектной организации встретиться с общественными активистами — противниками строительства завода. Со своей стороны активистам, считает чиновница, также необходимо инициировать такую встречу с представителям проектной организации.
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Проектная документация аккумуляторного завода «АйПауэр» отозвана проектировщиком с повторной экологической экспертизы
Проектировщик аккумуляторного завода «АйПауэр», который планируется построить под Брестом, отозвал проектную документацию с повторной государственной...
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