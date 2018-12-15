Проектная документация аккумуляторного завода «АйПауэр» отозвана проектировщиком с повторной экологической экспертизы

Проектировщик аккумуляторного завода «АйПауэр», который планируется построить под Брестом, отозвал проектную документацию с повторной государственной экологической экспертизы. Об этом сообщила брестскому активисту Демьяну Лепесевичу 15 декабря во время прямой линии первый заместитель министра природы и охраны окружающей среды Ия Малкина. Аудиозапись разговора кампания «Нет заводу АКБ» выложила на своем канале «Телеграм».



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Ранее, напомним, сообщалось, что повторная государственная экологическая экспертиза должна завершиться 14 декабря, пишет БелаПАН .

По словам Малкиной, результата повторной экспертизы нет, потому что, «были получены дополнительные материалы», в том числе от общественных активистов, противников строительства завода. «Также были переданы дополнительные материалы в ходе встречи, которую проводил министр с экспертами и инициативной группой. Мы все эти материалы собрали и передали в центр государственной экологической экспертизы. Учитывая те вопросы, которые там были заданы, проектная организация отозвала свою документацию и пытается дополнить обоснованиями по тем вопросам, которые были заданы в рамках ваших обращений», — сообщила Лепесевичу замминистра.

По ее словам, «после проработки документации она вновь будет подана на государственную экологическую экспертизу и, соответственно, пойдет новый срок».

Малкина сообщила, что в связи с замечаниями Минприроды «проектная организация будет давать пояснения по экологической составляющей» завода.

Она также сообщила Лепесевичу, что Минприроды предложило проектной организации встретиться с общественными активистами — противниками строительства завода. Со своей стороны активистам, считает чиновница, также необходимо инициировать такую встречу с представителям проектной организации.