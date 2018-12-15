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Белорусов ждут две рабочие субботы подряд. Будет ли выходным 2 января, до сих пор неизвестно

16.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Правительство до сих пор не приняло решение о переносе рабочих дней в следующем году. Неизвестно, объявят ли выходным 2 января и будем ли мы работать третью субботу подряд 5 января.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61620.php

Белорусов ждут две рабочие субботы подряд. Будет ли выходным 2 января, до сих пор неизвестно

Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Перед Рождеством и Новым годом белорусам придется отработать сразу две субботы подряд — 22 и 29 декабря.

Наступающая рабочая неделя будет шестидневной. Зато затем отдохнем три дня — с воскресенья по вторник — 23, 24 и 25 декабря. И поработаем еще четыре дня, включая субботу 29 декабря.

В 2018 году, напомним, Совмин утвердил такой график переноса рабочих дней, что в апреле и декабре два раза за месяц повторилась одна и та же история: отработку за понедельник перенесли на субботу перед длинными выходными. В итоге за весь год лишь два раза вместо шести остались длинные выходные в четыре дня.

— Многие говорят, что четырех выходных много. Но мы под всех не подстроимся. Мы делаем что-то среднее, чтобы было более-менее всем хорошо, — объясняли в Минтруда.

С 2019 годом интрига сохраняется до сих пор. График переноса рабочих дней не утвержден, хотя до Нового года остается всего две недели. И нет пока ответа на главный вопрос: будем ли мы после рабочей субботы 29 декабря праздновать новый год четыре дня — по 2 января включительно? И будет ли рабочей третья суббота подряд — 5 января? Правда, в этом случае на празднование православного Рождества остаются лишь два дня — воскресенье и понедельник.

Возможно, график до сих пор не утвержден из-за того, что нет окончательного решения по майским каникулам, которые могут быть объявлены впервые в истории Беларуси.

В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.

Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» говорил, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому, по его словам, правительство должно было рассмотреть возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

 
 
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Правительство до сих пор не приняло решение о переносе рабочих дней в следующем году. Неизвестно, объявят ли выходным 2 января и будем ли мы работать третью субботу...
 
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