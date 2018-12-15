С 17 декабря могут измениться цены на алкоголь — будет установлен единый уровень торговых надбавок

С ­­­17 декабря 2018 года вступает в силу постановление МАРТ от 19 октября 2018 года № 80 «О внесении изменения в постановление от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов».



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Постановление устанавливает предельные минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28% и предусматривает применение единого уровня торговых надбавок на все виды продукции всех производителей независимо от форм собственности в разрезе наименований классификационных группировок алкогольных напитков.

По постановлению, в одном торговом объекте применяется единый уровень торговой надбавки на все виды таких товаров. При этом ее уровень владелец магазина определит самостоятельно.

На сайте МАРТ опубликованы разъяснения к постановлению.