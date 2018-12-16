Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта сезона Единой лиги ВТБ. 16 декабря в Краснодаре минчане проиграли местному «Локомотиву-Кубани».



Фото: bc-tsmoki.by

«Локомотив-Кубань» — «Цмокі-Мінск» — 80:69 (24:13, 20:14, 21:13, 15:29).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (20 + 7 ассистов), Ситник (3), Тростинецкий (0), Мещеряков (5), Лютыч (9), Семенюк (6), Сарикопулос (15), Кудрявцев (6), Муди (5), Полещук (0).

Уже после первой половины матча надежды на благоприятный исход для минчан практически не просматривались. Отставание гостей составляло 17 баллов (27:44).

Штаб «драконов» попытался найти выход в активной ротации своей скамейки, но и это не помогало — перед заключительной четвертью отставание достигло уже 25 баллов (40:65).

И лишь в заключительном периоде минчане стали сокращать отрыв, выиграв последнюю десятиминутку с разницей в 14 очков. Но чтобы спасти матч, этого было недостаточно.

Через неделю «Цмокі» в чемпионате Единой лиги ВТБ сыграют в гостях у одного из лидеров турнира казанского УНИКСа.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— С самого начала хозяева контролировали игру и очень удачно боролись на подборе. Видно, что значительное преимущество «Локомотива» было именно в этом компоненте. Они показали очень хорошую и эффективную игру в нападении — 27 ассистов. Практически весь матч был под их контролем. Мы стремились не дать лидерам «Локо» показать свою игру, но сделать это не удалось. Кулагин выглядел великолепно, Фридзон забивал очень важные броски, Понитка попал несколько раз с периметра. Кроме того, хозяева были очень хороши в «краске». А у нас игра просто не получилась, приводит слова наставника официальный сайт «Цмокі-Мінск».

Владе Йованович (главный тренер «Локомотива-Кубани»):

— У нас была очень тяжелая неделя. Матч с «Астаной», важная игра с «Цедевитой», а теперь еще и «Цмокі-Мінск». Провели третий матч за восемь дней. У «Локо» есть проблемы с травмированными: помимо Фалля и Уайтхеда сыграть с «Цмокамі» не смог и Тревор Лэйси. Тем не менее, нам удался качественный матч. Несмотря на отдельные проблемы, мы хорошо отработали в защите, взяли 37 подборов и сделали 27 ассистов. С такой ротацией, с тремя молодыми игроками в составе, это очень достойные цифры, — сказал рулевой краснодарцев.



Фото: vtb-league.com