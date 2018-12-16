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«Почему на купюрах нет портретов?». Минчанка исследовала дизайн белорусских денег и что из этого вышло

16.12.2018 22:32 — Разное | Tut.by  
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«Берясь за тему, я больше всего думала о том, почему на белорусских современных деньгах не изображают портреты», — рассказывает Ксения Шталенкова. Девушка исследовала дизайн белорусских денег и написала на эту тему монографию. Ксения рассказала FINANCE.TUT.BY о том, как картинки на купюрах влияют на имидж страны, и почему в них отражается «идея белорусскости».


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Монография называется «Деньги и идеология: Rэволюция белорусскости длиной в 100 лет». Это исследование визуального дизайна бумажных денег, использовавшихся на белорусских территориях в 1917—2016 годах. Ксения Шталенкова рассказывает, что занялась этой темой еще пять лет назад, когда училась на программе по визуальному дизайну. Девушке было интересно посмотреть, как в дизайне денег воплощается «идея белорусскости».

Изображение из книги, публикуется с разрешения автора. Рисунок 63. Белорусские рубли («зайчики"/"белочки»), май 1992 года, автор концепции Сергей Слабченко, художник Константин Хотяновский.

— Деньги — это очень интересный пример повседневного объекта, на чей внешний вид мы почти не обращаем внимание. Я сама практически не пользуюсь материальными формами денег, большая часть моих платежей — бесконтактные. Именно из-за такой «непривычности» я вдруг обратила внимание именно на дизайн белорусских купюр.

Исследовательница вспоминает, что во время работы над монографией ее больше всего заинтересовало, почему на белорусских современных деньгах не изображают портреты.

— Ранее в СМИ отсутствие портретов воспринималось как нейтрализация национального нарратива в дизайне белорусских рублей. Однако, чем дальше я работала и сравнивала различные национальные валюты, тем больше оказывалось, что портреты далеко не самое эффективное средство для такой полиэтничной и поликонфессиональной нации, как белорусы.

Изображение из книги, публикуется с разрешения автора. Рисунок 64. Эскизы белорусских денег без названия валюты либо с использованием названия «талер» вместо «рубель».

По мнению девушки, ряд портретов на банкнотах всегда будет ограничен количеством номиналов, следовательно, возникает вопрос, кто будет включен в перечень, а кто останется за его пределами.

— Мне очень нравится, что в дизайне новых белорусских рублей образца 2009 года впервые главным героем становится белорусский язык — он предстает не только в виде функциональных надписей, но также и как исторический артефакт. В новом дизайне мы видим книги, и за каждой из них стоит конкретный автор, который связан с белорусской историей. Возможно, это даже важнее, чем отдельно стоящий портрет.


Изображение из книги, публикуется с разрешения автора. Рисунок 76. Эскизы к новому проекту белорусских талеров, 1998 год.

Было бы интересно, если бы в дизайне белорусских рублей в будущем «более рельефно» проступила природная тематика, считает Ксения.

— После эпохи «зайчиков» она практически не использовалась для дизайна денег, а это очень мощный ресурс, благодаря которому можно показать значение Беларуси в историческом контексте, в том числе и на международном уровне.


Изображение из книги, публикуется с разрешения автора. Рисунок 75. Проект белорусских рублей 1993 (1994) года, художник Александр Зименко.

Из всей монографии исследовательница особенно советует главу о деньгах 1917−1924 годов, когда «Беларусь оказалась в условиях, связанных с национальным самоопределением», главу о портретах и главу о трансформациях в дизайне современных белорусских денег.


Изображение из книги, публикуется с разрешения автора. Рисунок 74. Проект белорусских талеров, 1992 год, автор концепции Владимир Круковский, художник банкнот Леонид (Лявон) Бартлов.

Услышать подробнее о книге и поучаствовать в дискуссии «Деньги как культурный артефакт: место дизайна в истории» можно 18 декабря в 18.30 в литературном музее Максима Богдановича.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ксения Шталенкова написала монографию о белорусских деньгах и рассказала о ней FINANCE.TUT.BY
 
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