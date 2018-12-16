Бьорндален: Ну конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь

Журналистка Анна Эйсмонт побывала в норвежском Бейтостолене в гостях у семьи многократных олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, чтобы снять материал для программы «Женщины и спорт» на телеканале «Беларусь 1». Фрагменты интервью с мужем знаменитой белоруски Бьорндаленом, которые 20 декабря войдут в эту передачу, были показаны сегодня в программе «Главный эфир» .



Фото: instagram.com/dadofun

— Дарью очень уважают как спортсменку. Норвежцы любят ее за это. Ну, конечно, кроме спорта, она еще и замуж за меня вышла. Ее очень поддерживают норвежские журналисты, среди которых есть несколько моих хороших друзей. И они любят ее больше, чем меня!

Она им нравится, как человек, как она справлялась с трудностями на соревнованиях, как она ездит на лыжах.

Она — особенная. Она даже отвечает по-особенному. Не так, как другие люди. Она делает это по-своему, вот поэтому люди и любят ее такой. Она всегда остается собой, она не создает какой-то особый имидж, она стопроцентная Дарья! Вот тот ключ, почему людям она нравится.

— Вы сейчас живете на две страны. А полюбили ли вы Беларусь так, как Дашу?

— Люблю ли я Беларусь так, как Дашу? Ну, конечно, Дашу я люблю больше! Я знаю немного о Беларуси. Совсем немного про Минск, пару человек отсюда. Но Минск удивляет. Потому что у тебя совершенно другое представление о Беларуси и Минске до того, как ты сюда приезжаешь. Мне кажется, что Беларуси и Минску нужно лучше рассказывать о себе, создать очень хорошую рекламу для страны. Потому что о Беларуси немного знают. Есть над чем поработать!

Но белорусские традиции в еде и гостеприимстве невероятны. Город — в топе самых чистых городов, которые я знаю. Здесь очень чисто. У вас хорошие парки. Для двухмиллионного города — это очень хорошо! Особенно для спортсменов, говорю вам, как спортсмен.

У вас большие пробки, но ты все равно не чувствуешь, что ты находишься в двухмиллионном городе.

Минск — красивый город. У вас есть все, что вы хотите: хорошие рестораны, театры. Мне хочется, чтобы Беларусь вынесла все это на международный уровень, на английском языке.

Я вожу машину, теперь знаю город хорошо. Но для тех, кто не знает русского, водить машину — это проблема. А как туристический город — он фантастический! Я считаю, что здесь есть все, чтобы любить этот город, — сказал Уле-Эйнар Бьорндален.