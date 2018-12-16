ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка

16.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Экскурсия в новогоднее прошлое
 
Дед Мороз, сделанный из ваты,  которому более полувека, елочные прищепки для свечей, праздничные фотографии гродненцев с пометной «ретро» и елка, украшенная в советском стиле. В отделе искусств областной библиотеке имени Е.Ф. Карского открылась выставка «Мир в ожидании чудес».
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Среди более чем 700 экспонатов – винтажные елочные игрушки, новогодние подарки и украшения, раритетные фотографии и поздравительные открытки, старинные книги и журналы рождественской и новогодней тематики, гравюры и иные предметы из фондов библиотеки и частных коллекций гродненцев Александра Севенко, Олега Ерша, Ларисы Лис и многих других.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
– Обычай ставить в домах елку окончательно укоренился в нашем городе к концу XIX века, – говорит Александр Севенко. – Елочные игрушки уже тогда можно было приобрести у торговцев. Продавались разноцветные стеклянные шары и другие украшения, но стоили они очень дорого и далеко не всем были по карману. Поэтому популярными были цветные бумажные и картонные фигурки ангелочков и библейских персонажей, которые подвешивались на елку на ниточках.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Как раз таких можно увидеть на выставке и по явно просматриваемой «технологии», смастерить подобные и для современной лесной красавицы. Соседствуют с ними фабричные украшения и из стекла. Причем, изначально цеплялись на елку они не с помощью ниток, а вставлялись в держатель специальной прищепки – универсального крепления еще и для ретро-гирлянд в виде свечей.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Стеклянные елочные игрушки, по одной из версий, – веяние моды приграничных к нам западных регионов, а по другой – продиктованная временем необходимость. Спросите, каким образом? В конце ХІХ века новогодних красавиц нередко украшали яблоками и орехами, а в неурожайный для плодовых год стеклодувы предложили заменить штучные запасы стеклянными эквивалентами. Так или иначе, разноцветные шары сегодня – неотъемлемая часть «наряда» главного атрибута праздника. В продаже их огромное разнообразие, а история появления не такая уж и глубокая. 
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Многие гродненцы вплоть до 1980-х годов ХХ века делали новогодние украшения самостоятельно. В качестве елочных игрушек нередко использовались разукрашенные еловые и сосновые шишки, в первой трети ХХ века было принято наряжать елочки и всевозможными предметами быта: детскими игрушками, пряниками, конфетами в обертках. Засверкали огнями электрических гирлянд елки в Гродно только в 1950-е годы, и с этого времени центральным элементом ее украшения стала горящая звезда. Наверное, каждый в бабушкиных новогодних коробках сегодня отыщет раритетную красную пятиконечную верхушку. Сверкает такая и на ретро-елке в отделе искусств.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
– Это маленькая копия рубиновых звезд Московского Кремля, которые были популярны в 1960-1980-е годы, – говорит гродненский коллекционер.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Привычные нам фигурки Деда Мороза появились под елками гродненцев относительно недавно – с 1940-х, а в большинстве семей – с 1950-60-х годов. «Морозов» из ваты на фабриках как правило изготавливали вручную, и самый старший из таких на выставке в этом году «встретит» уже 63-й Новый год за время своего существования. Еще сохранилась этикетка с датой его «выхода в свет» – 1956 год, и цена такого удовольствия в то время была 70 копеек.
 
Соседствуют с праздничной атрибутикой и фотографии гродненцев, передающие соответствующее настроение. На одной из них – коллективный снимок учеников одной из гимназий Гродно. Неподалеку фото 1905 года, на котором дочь владельцев имения Фолюш Валентина Самсонова держит медвежонка «Тэдди» – популярный новогодний подарок для детей того времени.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
 
Рассказывают о рождественских и новогодних гуляниях и гравюры периодики конца ХІХ века. Работа авторства художника Андриоли, который работал на территории современной Гродненской области, опубликована в варшавском еженедельнике, например, в 1878 году.
 
За стеклом стендов экспозиции пестреют и праздничные открытки разных времен, от рисованных вручную до типографских. Причем, отражают они не только праздничность повода для поздравления, но и главные веяния своего времени. На открытках 60-х годов с Новым годом адресатов поздравляют космонавты, а ракеты непременно присутствуют в виде украшения и на «открыточных» елках.
 
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Разлетались такие открытки во многие уголки мира и в те времена люди и представить не могли, что безо всяких усилий спустя всего несколько десятков лет связь даже с другими континентами перестанут считать чем-то эдаким.
 
Многие гродненцы постарше, например, еще помнят, как накануне праздников спешили отправить телеграммы близким родственникам. Одно слово такого поздравления когда-то стоило 5 копеек, и «набор» из 6 новогодних пожеланий обходился ни много ни мало в 30 копеек – дневной заработок рабочего, как уверяет один из организаторов выставки. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка
 
Новости дня
Новости разные
 
«Армия – это школа жизни, и проходить её нужно достойно». О том, как служба в армии становится поводом для гордости всей семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика