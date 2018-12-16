В Гродно открылась новогодняя ретро-выставка





Экскурсия в новогоднее прошлое

Дед Мороз, сделанный из ваты, которому более полувека, елочные прищепки для свечей, праздничные фотографии гродненцев с пометной «ретро» и елка, украшенная в советском стиле. В отделе искусств областной библиотеке имени Е.Ф. Карского открылась выставка «Мир в ожидании чудес».









Среди более чем 700 экспонатов – винтажные елочные игрушки, новогодние подарки и украшения, раритетные фотографии и поздравительные открытки, старинные книги и журналы рождественской и новогодней тематики, гравюры и иные предметы из фондов библиотеки и частных коллекций гродненцев Александра Севенко, Олега Ерша, Ларисы Лис и многих других.





– Обычай ставить в домах елку окончательно укоренился в нашем городе к концу XIX века, – говорит Александр Севенко. – Елочные игрушки уже тогда можно было приобрести у торговцев. Продавались разноцветные стеклянные шары и другие украшения, но стоили они очень дорого и далеко не всем были по карману. Поэтому популярными были цветные бумажные и картонные фигурки ангелочков и библейских персонажей, которые подвешивались на елку на ниточках.





Как раз таких можно увидеть на выставке и по явно просматриваемой «технологии», смастерить подобные и для современной лесной красавицы. Соседствуют с ними фабричные украшения и из стекла. Причем, изначально цеплялись на елку они не с помощью ниток, а вставлялись в держатель специальной прищепки – универсального крепления еще и для ретро-гирлянд в виде свечей.





Стеклянные елочные игрушки, по одной из версий, – веяние моды приграничных к нам западных регионов, а по другой – продиктованная временем необходимость. Спросите, каким образом? В конце ХІХ века новогодних красавиц нередко украшали яблоками и орехами, а в неурожайный для плодовых год стеклодувы предложили заменить штучные запасы стеклянными эквивалентами. Так или иначе, разноцветные шары сегодня – неотъемлемая часть «наряда» главного атрибута праздника. В продаже их огромное разнообразие, а история появления не такая уж и глубокая.

















Многие гродненцы вплоть до 1980-х годов ХХ века делали новогодние украшения самостоятельно. В качестве елочных игрушек нередко использовались разукрашенные еловые и сосновые шишки, в первой трети ХХ века было принято наряжать елочки и всевозможными предметами быта: детскими игрушками, пряниками, конфетами в обертках. Засверкали огнями электрических гирлянд елки в Гродно только в 1950-е годы, и с этого времени центральным элементом ее украшения стала горящая звезда. Наверное, каждый в бабушкиных новогодних коробках сегодня отыщет раритетную красную пятиконечную верхушку. Сверкает такая и на ретро-елке в отделе искусств.









– Это маленькая копия рубиновых звезд Московского Кремля, которые были популярны в 1960-1980-е годы, – говорит гродненский коллекционер.









Привычные нам фигурки Деда Мороза появились под елками гродненцев относительно недавно – с 1940-х, а в большинстве семей – с 1950-60-х годов. «Морозов» из ваты на фабриках как правило изготавливали вручную, и самый старший из таких на выставке в этом году «встретит» уже 63-й Новый год за время своего существования. Еще сохранилась этикетка с датой его «выхода в свет» – 1956 год, и цена такого удовольствия в то время была 70 копеек.

Соседствуют с праздничной атрибутикой и фотографии гродненцев, передающие соответствующее настроение. На одной из них – коллективный снимок учеников одной из гимназий Гродно. Неподалеку фото 1905 года, на котором дочь владельцев имения Фолюш Валентина Самсонова держит медвежонка «Тэдди» – популярный новогодний подарок для детей того времени.









Рассказывают о рождественских и новогодних гуляниях и гравюры периодики конца ХІХ века. Работа авторства художника Андриоли, который работал на территории современной Гродненской области, опубликована в варшавском еженедельнике, например, в 1878 году.

За стеклом стендов экспозиции пестреют и праздничные открытки разных времен, от рисованных вручную до типографских. Причем, отражают они не только праздничность повода для поздравления, но и главные веяния своего времени. На открытках 60-х годов с Новым годом адресатов поздравляют космонавты, а ракеты непременно присутствуют в виде украшения и на «открыточных» елках.

























Разлетались такие открытки во многие уголки мира и в те времена люди и представить не могли, что безо всяких усилий спустя всего несколько десятков лет связь даже с другими континентами перестанут считать чем-то эдаким.

Многие гродненцы постарше, например, еще помнят, как накануне праздников спешили отправить телеграммы близким родственникам. Одно слово такого поздравления когда-то стоило 5 копеек, и «набор» из 6 новогодних пожеланий обходился ни много ни мало в 30 копеек – дневной заработок рабочего, как уверяет один из организаторов выставки.