Порошенко утверждает, что большинство стран ЕС готово ввести против РФ санкции за действия в Азово-Черноморском бассейне

Украина формирует пакет санкций, связанных с "актом агрессии" Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне (т.н. "азовский" пакет санкций) и его поддерживают страны-партнеры, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина активно ведет работу по формулированию пакета санкций, связанных с актом агрессии в Азово-Черноморском бассейне", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Президент также сообщил, что по его поручению "сейчас ведется и работа по координации санкций, и работа о подготовке судебного иска ...в международный суд по факту агрессии".

По словам П.Порошенко, во время его визита в Брюссель на минувшей неделе "абсолютное большинство стран (ЕС - ИФ) подтвердило свою готовность к применению санкций", и "создан соответствующий инструментарий, который определяет, какие именно санкции" обсуждаются.

"Они, наверняка, будут включать и физических лиц, фамилии которых мы передали нашим партнерам, начиная от военнослужащих РФ и Пограничных войск ФСБ России, начиная от тех, кто давал приказы открывать огонь, и завершая прокурорами, следователями, которые причастны к нарушениям прав по отношению к украинским военнопленным", - сказал глава Украинского государства.

Он также напомнил о резолюции Конгресса США, где есть прямое требование к администрации США немедленно рассмотреть введение санкций в связи с актом агрессии в нейтральных водах Черного моря.

Глава украинского государства подчеркнул, что первые санкции, связанные с агрессией РФ в нейтральных водах Черного моря, на национальном уровне уже ввела Литва.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Инцидент в Керченском проливе послужил поводом для властей Украины ввести режим военного положения в 10 областях страны, расположенных вдоль границы с РФ, Приднестровьем и вдоль побережья Черного моря. Он действует с 26 ноября по 26 декабря.