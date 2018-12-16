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Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

16.12.2018 23:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальное самосознание – именно то, на чем во многом держится олимпийский дух борьбы. А вот белорусским игровикам, выступающим в чемпионатах России, скоро, похоже, можно забыть о цвете паспорта: теперь они равны по статусу россиянам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Точнее, не теперь, а с января 2019 года будут равны. Договоренность об отмене для белорусов легионерского статуса в России была принята на самом высоком уровне. Что это принесет? В нюансах вопроса разбиралась корреспондент Наталья Федорцова.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Российский или белорусский – вот в чем вопрос. Практически каждый белорусский спортсмен на определенном этапе своей карьеры сталкивается с подобной шекспировской дилеммой. Ведь, несмотря на добрососедские отношения, наши соотечественники в России считались легионерами. А это означало и жесткую конкуренцию внутри команды, и высокие требования от руководства клубов, и, чего греха таить, совсем другие цифры в контрактах.

Лишь в хоккее ситуация была другой. Белорусы могли на равных правах с россиянами играть в КХЛ, но спустя время ситуация изменилась. Хоккеисты синеокой стали считаться иностранцами, что повлекло за собой масштабный отказ спортсменов от белорусских паспортов: Стась, Комаров, Шинкевич – далеко не весь список отказников. Однако в этом сезоне после долгих переговоров легионерский статус наших соотечественников в КХЛ был отменен. Увеличится ли конкуренция среди спортсменов и не станет ли это решение проблемой для самих же россиян?

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Алексей Терещенко, российский хоккеист:
Я не думаю, что станет. Везде конкуренция была, есть и будет – это нормально. Больше для белорусов плюсов, потому что бывает, что ребятам тяжело играть в топовых клубах, в российских, потому что они считаются легионерами. Есть ребята из Финляндии, Швеции, Северной Америки.

Сейчас им немножко руки развязали. Я думаю, что для развития белорусского хоккея это в целом поможет.

На этой неделе вслед за хоккеем подтянулись и другие командные виды спорта. При этом сказать, что наши соотечественники пользовались спросом у российских клубных менеджеров – нельзя. В волейболе, футболе и баскетболе белорусов насчиталось не больше десяти. И если поставить хоккей за скобки, чаще всего наши спортсмены появляются в ростре волейбольных команд, даже несмотря на то что квота федерации – лишь два иностранца на площадке.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Однако с отменой легионерского статуса есть риск, что лучшие из лучших уедут в Россию. А это значит, что уровень белорусского чемпионата может скатиться чуть ли не до любительского турнира. Тем не менее, белорусские эксперты уверены, что этого не случится, поскольку наш родной чемпионат и без того богатым не назовешь.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
А он и так бедный. Многие-многие убегают туда, играют. Даже сидя на скамейке, получают намного большую заработную плату, нежели у нас.

Поймите, жизнь спортсменов коротка, и если он не заработал за свою жизнь какую-то заработную плату, то, естественно, его в 30 лет могут списать. Так что я на стороне спортсменов.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

С выбором уезжать или не уезжать в российский клуб столкнулась и наша юная волейболистка Анна Гришкевич. После удачного сезона девушке стали предлагать сменить и клубную, и национальную прописку. Однако несмотря на все соблазны записать себе в актив какую-нибудь именитую команду, осталась в родной «Минчанке». С позиции молодой и перспективной спортсменки отмену легионерского статуса считает позитивной.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Анна Гришкевич, нападающая ВК «Минчанка»:
Я рада, так как финансовая сторона контракта в российской Суперлиге будет выше и спрос на белорусских спортсменов будет выше.

Я не жалею, что осталась в Беларуси. Я считаю, что сделала правильно, так как надо наиграться в составе своей команды в Беларуси. В российской Суперлиге это очень важно – получить игровую практику. Возможно, в Суперлиге такой игровой практики у меня не было бы.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Тем не менее, не стоит забывать, что отмена легионерского статуса работает в равной степени на две страны. В свою очередь, и белорусы получают абсолютно легальное право приглашать в команду российских игроков. Пока в составе наших команд их единицы. Но после всех реформ сможем ли мы заинтересовать спортсменов, уровень мастерства которых выше, чем у наших соотечественников?

Виктор Гончаров:
Мы их не интересуем. Мы интересуем их как родственная страна, родственные отношения. Мы братья, но в большем плане россиян интересует своя российская жизнь.

Однако на более высоком уровне специалисты уверены – решение о взаимной отмене легионерского статуса не просто позитивное, но и выгодное для обеих стран.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Ведь теперь не только решился вопрос о статусе иностранцев, но появилась возможность для федераций по более простому пути организовывать и тренировочный процесс, и различные совместные турниры.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации:
Вопрос – не в помощи. Вопрос в совместной работе, использовании общего потенциала. У нас, по сути, общие подходы к развитию спорта. И у нас, и в Беларуси есть очень хорошие тренеры, сильные преподаватели, система подготовки.

Что изменится для белорусских и российских спортсменов после взаимной отмены легионерского статуса?

Сергей Ковальчук, министр спорта Республики Беларусь:
Предстоящие Олимпийские игры в Токио. Для нас очень интересна база подготовки на Дальнем Востоке в плане акклиматизации. Мы этот вопрос прорабатываем.

Российской стороне тема тоже очень интересна. У нас в следующем году Европейские игры. У нас прекрасная база подготовки. Я думаю, с нашей стороны наши спортсмены с удовольствием будут использовать базы российские, и с обратной стороны – точно так же.

Очевидных позитивных моментов и возможных подводных камней в принятии решения об отмене легионерского статуса много. Чего больше – покажет лишь время.
 
 
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Новости Беларуси. Национальное самосознание – именно то, на чем во многом держится олимпийский дух борьбы. А вот белорусским игровикам, выступающим в чемпионатах...
 
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