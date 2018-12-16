﻿ Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

16.12.2018 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Главная звезда белорусского плавания Александра Герасименя за топ-форумами сейчас следит исключительно по телевизору, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Молодая мама поддерживает мужа Евгения Цуркина и всю белорусскую сборную из Минска.

Наш корреспондент Юлия Силипицкая встретилась с именитой спортсменкой, поговорила о плавании и о жизни вне его.  

Юлия Силипицкая: 
Сейчас стартовал  чемпионат мира на короткой воде. Следишь за турниром?

Александра Герасименя:
Конечно. Особенно  потому, что там мой Женя.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia 

Юлия Силипицкая: 
Не странно, что поехали всего 8 спортсменов, а с ними 8 тренеров? В чем смысл?

Александра Герасименя:
На самом деле, это не только тренеры, но и массажист, и психолог. Вообще в хорошей команде это нормально.

Что Герасименя сделает со своими волосами и почему видит только соперников справа?

«Анастасия Шкурдай – спортсмен действительно очень хороший»

Юлия Силипицкая: 
Анастасию Шкурдай сравнивают с тобой, как думаешь, она тебя переплюнет? То, что конкуренция появилась, не боязно?

Александра Герасименя:
Чтобы конкурировать, надо плавать. Я о Насте как человеке ничего не знаю, но спортсмен она действительно очень хороший.

«Прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные»

Юлия Силипицкая: 
Прогноз на чемпионат мира?

Александра Герасименя:
Я прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные. Вот сегодня уже есть медаль, а одна медаль – это уже хорошее выступление. Хотелось бы больше. Вот видите: и без меня хорошо выступают.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia 

Александра Герасименя впервые стала мамой. Спортсменка родила дочь

Юлия Силипицкая: 
Как твой клуб, чем отметился в этом году? Дочь София будет там делать первые шаги?

Александра Герасименя:
Клуб очень хорошо. Мы уже перешли на электронную форму записи, и самое главное, что на этой неделе у нас пройдет турнир, на котором ребята будут отбираться на международные соревнования. Самые младшие участники 2013 года рождения. Ну и, конечно, старшие. Для таких, как София, программы нет, но в ближайшем будущем мы  хотим открыть группы для  младшего садовского возраста.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

О Спорт ФМ: «Это будет грандиозный  и единственный проект в нашей стране»

Юлия Силипицкая: 
Спорт ФМ, это  разговоры или у тебя уже есть  план работы  радиодиджея?

Александра Герасименя:
Мы уже почти стартуем. Все бумаги поданы на регистрацию и надеемся, что нам не откажут. Это будет грандиозный  и единственный проект в нашей стране. Надя Скардино – директор, и у нас очень хорошая команда. Я как учредитель заинтересована в успехе, причем мы надеемся, что также охватим интернет-полюс.

Юлия Силипицкая: 
Говорят об образовании  ассоциации водных видов спорта. Твое мнение? Смогла бы возглавить?

Александра Герасименя:
Смотря для чего это делать, если будет польза в работе, то конечно, почему бы и нет.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Юлия Силипицкая: 
А смогла бы возглавить?

Александра Герасименя:
А  почему бы и нет. У меня есть опыт, международный колоссальный, которым я могу делиться.

О «бронзе» в Рио, конфликте с тренером и декрете. Большое интервью Александры Герасимени

«Я уже приступила к тренировкам»

Юлия Силипицкая: 
Подумываешь готовиться к Токио?

Александра Герасименя:
Очень трудный вопрос. Я уже  приступила к тренировкам, но скажу: сложно не потому, что  давно не тренировалась, а потому, что приходится оставлять Софию, она  же грудная. Так что меня очень устраивает пока быть мамой.

Юлия Силипицкая: 
Кроме роли мамы, где ты себя видишь в плавании?

Александра Герасименя:
У меня ведь есть свой клуб, но я еще так далеко не думала. Я наслаждаюсь теперешним статусом.

Юлия Силипицкая: 
После рождения Софии прежняя Герасименя осталась?

Александра Герасименя:
Конечно, я изменилась. Самое главное, что стала спокойной, остепенилась.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia 

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии

«Мы теряем многих талантливых  детей, так как в их районе нет бассейнов»

Юлия Силипицкая: 
Как ты думаешь, что надо кардинально изменить в белорусском плавании, чтобы появились звезды мирового уровня?

Александра Герасименя:
Надо, конечно, обратить внимание на регионы, ведь мы теряем многих талантливых  детей, так как в их районе нет бассейнов. И конечно, все группы должны быть  бесплатными, хотя у нас секции по плаванию все бесплатные. Ну и тренерские кадры надо стимулировать. 

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

«То же самое, что спросить: за что ты любишь маму или папу»: как влюбилась в плавание Александра Герасименя

«Три медали сравнимы с тремя детьми. Я готова и на третьего»

Юлия Силипицкая: 
Хотела бы выступить на домашнем чемпионате Европы или мира?

Александра Герасименя:
Да, это здорово, но впереди вторые Европейские игры, посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, все будет здорово. Касательно чемпионата мира, то его можно было провести на «Минск-Арене». Да-да. Есть такие сборно-разборные конструкции-чаши, их берут в аренду на время проведения форумов. Было бы здорово! 

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia 

Юлия Силипицкая: 
Три олимпийские медали, по эмоциям, что может превзойти?

Александра Герасименя:
Ну, конечно, рождение ребенка. А три медали сравнимы с тремя детьми. Я готова и на третьего!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главная звезда белорусского плавания Александра Герасименя за топ-форумами сейчас следит исключительно по телевизору, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко обещает найти и наказать убийц журналиста Шеремета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика