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Как соотносится средняя пенсия с зарплатой у нас и за рубежом
В России глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости поднять уровень средних пенсий в стране до 40% от средней зарплаты, а в перспективе стремиться к показателю в 70%.
В Беларуси замминистра труда Валерий Ковальков сообщил, что по результатам сентября 2018 года
Рассмотрим тему подробнее.
Что значит соотношение зарплат и пенсий?
Величины средних пенсий (чаще всего речь идет о пенсиях по возрасту) и средних зарплат в стране по-разному рассчитываются и сочетаются в разных странах и экономических системах.
Однако чаще всего расчет относительной величины пенсии идет по простой формуле:
средняя пенсия по возрасту в стране / средняя заработная плата в стране = коэффициент отношения пенсии к зарплате.
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Размер пенсий и зарплат всегда остается в фокусе общественного внимания. Мы решили посмотреть, какое соотношение пенсий к зарплатам наблюдается сегодня в...
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