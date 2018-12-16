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Как соотносится средняя пенсия с зарплатой у нас и за рубежом

17.12.2018 06:58 — Разное | Myfin  
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Как соотносится средняя пенсия с зарплатой у нас и за рубежом
фото: Myfin.by

В России глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости поднять уровень средних пенсий в стране до 40% от средней зарплаты, а в перспективе стремиться к показателю в 70%.

В Беларуси замминистра труда Валерий Ковальков сообщил, что по результатам сентября 2018 года соотношение средних пенсий по возрасту и средних зарплат в Республике уже достигло 38,9%. Цель – 40%.

Рассмотрим тему подробнее.

Что значит соотношение зарплат и пенсий?

Величины средних пенсий (чаще всего речь идет о пенсиях по возрасту) и средних зарплат в стране по-разному рассчитываются и сочетаются в разных странах и экономических системах.

Однако чаще всего расчет относительной величины пенсии идет по простой формуле:

средняя пенсия по возрасту в стране / средняя заработная плата в стране = коэффициент отношения пенсии к зарплате.

 
 
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Размер пенсий и зарплат всегда остается в фокусе общественного внимания. Мы решили посмотреть, какое соотношение пенсий к зарплатам наблюдается сегодня в...
 
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