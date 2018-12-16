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Коллеги изнасилованной дознавательницы из Уфы требуют ее увольнения

17.12.2018 01:31 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Коллеги дознавателя из Уфы, которая обвинила троих полицейских в изнасиловании, считают, что саму девушку должны уволить за пьянство. По информации «Московского комсомольца», 18 декабря девушка возвращается на работу.

Коллеги девушки сообщили, что в отношении нее есть две служебные записки: после корпоратива она села пьяная за руль и попала в ДТП, второй раз девушка вышла на работу в состоянии опьянения.

Один из сотрудников отдела рассказал, что свидетельница по делу уже вышла на работу, хотя ее должны были отстранить. По его сведениям, мать и адвокат пострадавшей девушки лично посетили и. о. начальника отдела. Они попросили, чтобы девушку никто ни о чем не спрашивал. Теперь коллеги боятся общаться с потерпевшей.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года трое полицейских устроили в здании отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району застолье, после чего втроем изнасиловали 23-летнюю девушку, которая работала дознавателем в этом отделе. По неподтвержденным данным, девушка приходится родственницей заместителю начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковнику Иреку Сагитову. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле потерпевшей действительно имеются повреждения, характерные для изнасилования.

 
 
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Коллеги дознавателя из Уфы считают, что саму девушку должны уволить за пьянство.
 
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