|
Создатель Vine умер от передозировки наркотиков - СМИ
Фото : Соцсети
Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.
По данным портала, в воскресенье в полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.
Колин Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo. В 2013-м стал генеральным директором сервиса Vine, который он основал вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015-м Кролл занял должность исполнительного директора HQ Trivia.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 36-м году жизни умер один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)