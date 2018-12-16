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Создатель Vine умер от передозировки наркотиков - СМИ

17.12.2018 01:26 — Разное | UDF  
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Фото : Соцсети
На 36-м году жизни умер один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine и онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.

Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

По данным портала, в воскресенье в полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

Колин Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo. В 2013-м стал генеральным директором сервиса Vine, который он основал вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015-м Кролл занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

 
 
Ссылка на источник 36
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На 36-м году жизни умер один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine.
 
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