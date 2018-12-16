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Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннических действий организаторов "Trade 12"
17.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннической схемы "Trade 12", сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Контуры" телеканала
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. "Уже установлено 13 эпизодов преступной деятельности, соответственно 13 потерпевших в уголовном деле. Лицо, которое все это организовало, не установлено. Заявления от потерпевших следователи продолжают принимать. Мы разбираемся в обстоятельствах этой мошеннической схемы", - сказала Юлия Гончарова.
В эфире прозвучала информация, что запросы о содействии направлены в Интерпол, а также в США и страны СНГ.
Среди пострадавших в деле "Trade 12" десятки белорусов, а также жители России, Украины, Казахстана. Схема мошенничества во всех случаях одинакова. Людям звонили с незнакомого номера. На очень выгодных условиях предлагали поучаствовать в торговле металлами, контрактами и акциями. После долгих уговоров те согласились, зарегистрировались на интернет-сервисе "Trade 12", который якобы занимается оказанием брокерских услуг. Затем потерпевшие внесли немалые суммы, думая, что участвуют в реальных операциях с ценными бумагами, но, по сути, лишь играли в онлайн-игру, которая имитировала торги. Деньги им не вернулись.
Найти преступников непросто. Как правило, все они за границей. Доказать их вину еще сложнее, ведь люди расставались со своими деньгами добровольно, добавили в эфире.
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Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннических действий организаторов "Trade 12"
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства мошеннической схемы "Trade 12", сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в...
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