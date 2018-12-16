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ДТП со смертельным исходом произошло в Минске
17.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
В столице 16 декабря в 9.40 часов на пересечении ул.Орловской и ул.Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Ягуар», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».
Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите по телефонам: 389-55-55, +375333336719
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В столице 16 декабря в 9.40 часов на пересечении ул.Орловской и ул.Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Ягуар», совершил столкновение с автомобилем...
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