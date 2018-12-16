ДТП со смертельным исходом произошло в Минске

В столице 16 декабря в 9.40 часов на пересечении ул.Орловской и ул.Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Ягуар», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».



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В результате ДТП 69-летней пассажирке «Фольксваген» были причинены телесные повреждения, она была госпитализирована и вскоре скончалась.



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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».



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