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ДТП со смертельным исходом произошло в Минске

17.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В столице 16 декабря в 9.40 часов на пересечении ул.Орловской и ул.Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Ягуар», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61626.php

ДТП со смертельным исходом произошло в Минске


В результате ДТП 69-летней пассажирке «Фольксваген» были причинены телесные повреждения, она была госпитализирована и вскоре скончалась. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61626.php

ДТП со смертельным исходом произошло в Минске


В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61626.php

ДТП со смертельным исходом произошло в Минске

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите по телефонам: 389-55-55, +375333336719

 
 
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В столице 16 декабря в 9.40 часов на пересечении ул.Орловской и ул.Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Ягуар», совершил столкновение с автомобилем...
 
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