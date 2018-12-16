От упадка до остекления. Как сейчас выглядят известные минские долгострои. Часть 2

Минские долгострои не ограничиваются только «Газпром центром» и гостиницей у цирка. А еще они бывают государственными. Поэтому мы решили сделать вторую часть материала о том, как сейчас выглядят известные минские долгострои. Смотрите, что происходит на стройке отеля на Маяковского, «Футуриса» на Независимости, общежития на Дзержинского и «Гулливера» на Притыцкого.





Французский отель на Маяковского

Весной 2013 года компания, связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya на одноименной улице. Он должен состоять из гостиницы французского оператора Accor, медицинского центра и других объектов. Предполагалось, что проект потянет на 47 миллионов долларов. «Треть финансирования — это собственные средства нашей компании. Остальное — кредит БПС-Сбербанка», — говорил Ваганов.

Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. Сейчас рабочих в будний на стройке мы не заметили. Сроки ввода объекта не ясны. А сам он выглядит вот так:























Бизнес-центр «Футурис»

Бизнес-центр «Футурис» начали строить в 2010 году возле метро «Борисовский тракт». Объект планировали сдать в 2014 году, но стройка встала. А в 2013 году объект передали «Тапасу» Павла Белого.

Сейчас работы на 26-этажном бизнес-центре и трехэтажном развлекательном центре на завершающей стадии. По осени говорили, что сдать объект планируют в декабре. Но, судя по фото, могут и не успеть.













Государственный долгострой

Общежитие в студенческой деревне на Дзержинского изначально планировали сдать в 2014 году, но в 2012-м стройка встала из-за недостатка финансирования. Она продолжала так стоять до лета 2017 года, когда вместо первого стройуправления УП «Монолит» генподрядчиком стал стройтрест № 4. Сейчас работы тут на завершающей стадии. Общежитие планируется задействовать в качестве хостела для размещения гостей Европейских игр, а уже по осени заселить студентов.















Общежитие рассчитано на 1800 мест. На первых двух этажах будет поликлиника, зал для собраний, помещения для занятий и администрации, а также тренажерный зал. Третий этаж — технический, жилые — с 4 по 25-й. Общежитие квартирного типа, в блоке — одно- и двухкомнатные помещения с кухней, санузлом и душевой на один блок.

«Гулливер» на Притыцкого

Многофункциональный комплекс «Гулливер» начали строить возле «Пушкинской» в 2011 году. Проект реализовывали на деньги соинвесторов: от крупных («Арэса-Сервис»), до мелких. Но вскоре строительство встало и вот в таком состоянии объект уже почти пять лет.













В 2017 году компания-застройщик подала на банкротство, чтобы достроить-таки объект в менее дорогом исполнении. Но тогда же Мингорисполком говорил: за банкротством последует изъятие недостроя, оценка и выставление на аукцион. Год назад было возбуждено дело о банкротстве и открыт защитный период. Потом было открыто конкурсное производство. Сейчас с объектом по-прежнему работает антикризисный управляющий, планируется оценка имущества.