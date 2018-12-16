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Эйсмонт: секретного совещания Лукашенко не проводил

17.12.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко не проводил никаких совещаний по вопросам суверенитета страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", - заявила пресс-секретарь белорусского лидера.

Накануне средства массовой информации со ссылкой на неназванные источники писали о том, что Александр Лукашенко собрал секретное совещание.

Белорусские чиновники якобы обсуждали вопросы сохранения независимости в "условиях давления с российской стороны". СМИ писали, что на совещании было принято решение "до конца стоять за независимость".

 
 
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Александр Лукашенко не проводил никаких совещаний по вопросам суверенитета страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
 
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