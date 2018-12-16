Эйсмонт: секретного совещания Лукашенко не проводил

"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", - заявила пресс-секретарь белорусского лидера.





Накануне средства массовой информации со ссылкой на неназванные источники писали о том, что Александр Лукашенко собрал секретное совещание.





Белорусские чиновники якобы обсуждали вопросы сохранения независимости в "условиях давления с российской стороны". СМИ писали, что на совещании было принято решение "до конца стоять за независимость".



