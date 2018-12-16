ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я всегда посвящала много времени уходу за лицом». История проекта «Лучше, чем в 17»

17.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вместе с сетью «Зеленая аптека» мы продолжаем конкурс «Лучше, чем в 17». Это проект, в котором женщины рассказывают, как они похорошели с годами. Все участницы, чьи истории мы выбрали для публикации, получат в подарок корзинки с косметикой.

В предыдущем выпуске проекта мы предложили вам угадать, сколько лет участнице Светлане. Правильный ответ — 42 года.

В этом выпуске мы публикуем письмо читательницы Натальи. Она рассказала о своем жизненном пути, об уходе за собой, а еще поделилась секретом стройности:

— Родилась я в Бобруйске. В 16 лет переехала в Минск, и с тех пор началась моя самостоятельная жизнь. В 20 я вышла замуж, а в 21 родила дочь. Еще у меня есть сын, которому скоро исполнится 18. С первым мужем мы прожили вместе 11 лет, однако потом наши пути разошлись.


Наталья в 17 лет

Через несколько лет, когда дети подросли, моя жизнь резко изменилась. Я вышла замуж за гражданина США и уехала жить в Америку, но в прошлом году вернулась на родину.
На протяжении всей жизни я много путешествовала по другим странам. К счастью, с каждым годом у меня было все больше возможностей для поездок. Я посетила большую часть России, более десяти штатов в США, всю Европу, Израиль, ну и стандартный набор: Турция и Египет.

Самое главное в поездках для меня — это солнечная погода, море. Каждое мое путешествие — новая страна, новые люди, новые места и новые эмоции. Недавно я вернулась из Израиля, и поездка была потрясающей.


Наталья в Тель-Авиве

Несмотря на то, что моя жизнь не всегда шла размеренно, мне важна поддержка детей. Мы стараемся вместе путешествовать и встречать все праздники.

Что касается ухода за лицом, ему я всегда посвящала много времени. Перепробовала всевозможные маски и кремы отечественных и зарубежных производителей. Хочу признаться, что некоторые белорусские бренды вызывают неподдельное восхищение, особенно в соотношении цены и качества. Тоником я пользуюсь исключительно отечественным, а вот крем для лица меняю в зависимости от времени года. Если на улице зима, то использую белорусское средство пожирнее, а если лето, то стараюсь либо вообще не наносить крем, либо выбирать косметику с очень легкой текстурой.


Маски — это отдельная история. Мы с дочкой постоянно экспериментируем, пробуем средства от разных производителей. Основной критерий при выборе масок — высокое содержание глины, особенно голубой. Еще мы с дочерью делаем друг другу массаж лица. Расслабиться в пятницу вечером и получить свою маленькую порцию удовольствия, что может быть лучше? К тому же это помогает поддерживать кожу в тонусе.

За волосами я ухаживаю постоянно. Это профессиональная линейка шампуней, кондиционеров и масок. Временами меняю только вид шампуня: иногда беру для сухих, а иногда и для нормальных.

Не могу сказать, что я сильно увлекаюсь спортом. Но в мой ежедневный круговорот дел обязательно включена вечерняя прогулка. Час-полтора я просто гуляю, ни о чем не думая. Ну и напоследок поделюсь маленьким секретом стройности: исключите из своего рациона сахар и мучное — и лишнего жирка не будет вообще.

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться».


Сыворотка Evinal содержит фрагментированную 100% гиалуроновую кислоту, которая проникает в кожу безинъекционным методом. Сыворотка Evinal — полезный подарок любимой жене, маме или сестре.

Опрос

Как вы думаете, сколько лет Наталье?

118 голосов

Результаты опроса

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читательница - о своем уходе за лицом и о секретах стройности. Вторая история конкурса «Лучше, чем в 17»
 
Новости дня
Новости разные
 
Болезнь бедных или риск для каждого? Какие мифы о туберкулезе самые живучие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика