«Я всегда посвящала много времени уходу за лицом». История проекта «Лучше, чем в 17»

Вместе с сетью «Зеленая аптека» мы продолжаем конкурс «Лучше, чем в 17» . Это проект , в котором женщины рассказывают, как они похорошели с годами. Все участницы, чьи истории мы выбрали для публикации, получат в подарок корзинки с косметикой.

В предыдущем выпуске проекта мы предложили вам угадать, сколько лет участнице Светлане . Правильный ответ — 42 года.

В этом выпуске мы публикуем письмо читательницы Натальи. Она рассказала о своем жизненном пути, об уходе за собой, а еще поделилась секретом стройности:

— Родилась я в Бобруйске. В 16 лет переехала в Минск, и с тех пор началась моя самостоятельная жизнь. В 20 я вышла замуж, а в 21 родила дочь. Еще у меня есть сын, которому скоро исполнится 18. С первым мужем мы прожили вместе 11 лет, однако потом наши пути разошлись.



Наталья в 17 лет

Через несколько лет, когда дети подросли, моя жизнь резко изменилась. Я вышла замуж за гражданина США и уехала жить в Америку, но в прошлом году вернулась на родину.

На протяжении всей жизни я много путешествовала по другим странам. К счастью, с каждым годом у меня было все больше возможностей для поездок. Я посетила большую часть России, более десяти штатов в США, всю Европу, Израиль, ну и стандартный набор: Турция и Египет.

Самое главное в поездках для меня — это солнечная погода, море. Каждое мое путешествие — новая страна, новые люди, новые места и новые эмоции. Недавно я вернулась из Израиля, и поездка была потрясающей.



Наталья в Тель-Авиве

Несмотря на то, что моя жизнь не всегда шла размеренно, мне важна поддержка детей. Мы стараемся вместе путешествовать и встречать все праздники.

Что касается ухода за лицом, ему я всегда посвящала много времени. Перепробовала всевозможные маски и кремы отечественных и зарубежных производителей. Хочу признаться, что некоторые белорусские бренды вызывают неподдельное восхищение, особенно в соотношении цены и качества. Тоником я пользуюсь исключительно отечественным, а вот крем для лица меняю в зависимости от времени года. Если на улице зима, то использую белорусское средство пожирнее, а если лето, то стараюсь либо вообще не наносить крем, либо выбирать косметику с очень легкой текстурой.





Маски — это отдельная история. Мы с дочкой постоянно экспериментируем, пробуем средства от разных производителей. Основной критерий при выборе масок — высокое содержание глины, особенно голубой. Еще мы с дочерью делаем друг другу массаж лица. Расслабиться в пятницу вечером и получить свою маленькую порцию удовольствия, что может быть лучше? К тому же это помогает поддерживать кожу в тонусе.

За волосами я ухаживаю постоянно. Это профессиональная линейка шампуней, кондиционеров и масок. Временами меняю только вид шампуня: иногда беру для сухих, а иногда и для нормальных.

Не могу сказать, что я сильно увлекаюсь спортом. Но в мой ежедневный круговорот дел обязательно включена вечерняя прогулка. Час-полтора я просто гуляю, ни о чем не думая. Ну и напоследок поделюсь маленьким секретом стройности: исключите из своего рациона сахар и мучное — и лишнего жирка не будет вообще.

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться».



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