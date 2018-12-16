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Белорусы отработают две субботы подряд. Насчет 2 января пока неизвестно

17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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22 и 29 декабря, две субботы подряд, придется отработать белорусам перед новогодними праздниками.

Наступающая рабочая неделя будет шестидневной. А потом, с воскресенья по вторник, будем отдыхать три дня. Затем снова поработаем еще четыре дня, включая субботу.

А вот будет ли выходным днем 2 января, пока неизвестно.

 

 

Белорусы отработают две субботы подряд. Насчет 2 января пока неизвестно
Фото Михаила Левцова

 


 
 
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  22 и 29 декабря, две субботы подряд, придется отработать белорусам перед новогодними праздниками. Наступающая рабочая неделя будет шестидневной. А потом, с...
 
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