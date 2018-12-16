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17 декабря - Варварин день

17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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17 декабря - Варварин день

17 декабря православные христиане чтят святую великомученицу Варвару, которая считается покровительницей женщин. А ещё ей молятся, чтобы внезапно не умереть.

Святая Варвара жила в III веке в Римской империи. Происходила из аристократической семьи язычников. Отличалась необыкновенной красотой и умом. Тайно изучила христианство и в юном возрасте приняла крещение. Об этом узнал её отец. Разгневавшись, он предал свою дочь пыткам. Решением городского суда Варвара была обезглавлена. За это палачей постигла Божья кара: во время грозы они были сожжены молнией.

По народному поверью, в Варварин день не разрешаются многие женские работы, чтобы не разгневать святую. Этот день – время отдыха. На стол хозяйки должны готовить угощения из теста: вареники, пироги, печенье, а также кутью. С давних времён существует обычай: на Варварин день девушки срывают вишнёвые ветки и ставят их дома в воду. Если к Рождеству они расцветут, то стоит ждать скорой свадьбы.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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17 декабря православные христиане чтят святую великомученицу Варвару, которая считается покровительницей женщин. А ещё ей молятся, чтобы внезапно не...
 
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