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Два человека погибли на пожарах в воскресенье в Волковысском районе
17.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Один пожар произошел в жилом доме в деревне Бердики около половины одиннадцатого утра. В результате возгорания уничтожены кровля, перекрытие и имущество. В огне погиб 45-летний сын хозяйки дома.
И еще один пожар со смертельным исходом произошел около трех часов дня в деревне Бискупцы. Там горел жилой дом. Огнем было уничтожено имущество в двух комнатах, повреждены перекрытие и кровля на площади в 10 квадратных метров. На пожаре погиб 51-летний хозяин дома.
Причина пожаров устанавливается, сообщает
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Один пожар произошел в жилом доме в деревне Бердики около половины одиннадцатого утра. В результате возгорания уничтожены кровля,...
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