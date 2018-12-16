Два человека погибли на пожарах в воскресенье в Волковысском районе





Один пожар произошел в жилом доме в деревне Бердики около половины одиннадцатого утра. В результате возгорания уничтожены кровля, перекрытие и имущество. В огне погиб 45-летний сын хозяйки дома.

И еще один пожар со смертельным исходом произошел около трех часов дня в деревне Бискупцы. Там горел жилой дом. Огнем было уничтожено имущество в двух комнатах, повреждены перекрытие и кровля на площади в 10 квадратных метров. На пожаре погиб 51-летний хозяин дома.