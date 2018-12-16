В Беларуси цены на крепкий алкоголь с сегодня могут измениться

Речь идет о постановлении от 19 октября 2018 года №80 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов».

Согласно ему, субъекты розничной торговли должны применять единый уровень торговой надбавки при реализации на территории Беларуси алкоголя крепче 28%.