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"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек

17.12.2018 08:38 — Разное | UDF  
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Каждое утро миллионы людей тратят уйму времени на то, чтобы подготовиться к грядущему дню. Результаты, понятное дело, разные, но одно остается неизменным — внешний вид одного и того же человека может сильно меняться в течение дня в зависимости от часа.

Именно эту разницу выбрала бельгийский фотограф Барбара Ивейнс главной темой своего фотопроекта «7 утра — 7 вечера». Барбара захотела показать происходящую с человеком метаморфозу за 24 часа. Странно, но мы, к примеру, заметили, что некоторые люди выглядят гораздо лучше, когда только встали с постели. А вы что думаете?

"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек


"7 утра - 7 вечера": как по-разному выглядит человек

 
 
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Именно эту разницу выбрала бельгийский фотограф Барбара Ивейнс главной темой своего фотопроекта.
 
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