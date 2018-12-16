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“Ничего нового - РБ и РФ играют в старую интеграционную игру”
Заявления российского премьера Дмитрия Медведева о повышении интеграции и гневные ответные отповеди Александра Лукашенко, переданные в Москву с российскими региональными журналистами — старые традиционные приемы, стороны могут в любой момент также привычно вернуться к тональности «братской дружбы». Об этом в интервью Thinktanks.by сказал директор Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.
«Такого рода стычки между Россией и Беларусью — это традиционные конфликты, они происходят регулярно, аналогов таким скандалам в нашем прошлом полно. Причем эти конфликты разворачиваются всегда примерно по одному и тому же сценарию, когда какая-то из сторон становится недовольной сложившимися отношениями на текущий момент, - заметил Андрей Егоров. - Это почти всегда обмен акций символической лояльности на экономические блага. Россия напоминает о недовыполненных Беларусью юридических обязательствах, она пытается использовать экономические рычаги, ограничивая либо доступ на российский рынок, либо манипулируя ценами на энергоресурсы. Беларусь тоже привычно прибегает в случае экономических сложностей с Россией о дискриминации и т.д.».
Причина нынешнего конфликта, отмечает политолог, абсолютно понятна и объяснима — Минску будет очень больно потерять доходы в результате исполнения Россией налогового нефтегазового маневра. «Беларусь идет на обострение ситуации, пытаясь искать решение, выведя проблему в плоскость отношений между президентами, чтобы они на какой-то двусторонней встрече тет-а-тет, на каком-то торге договаривались о новых условиях субсидирования белорусской экономики. Все та же прежняя игра», - подчеркнул Андрей Егоров.
Тревожные сирены включать рано
«Нет оснований для драматических выводов, - считает политолог. - Ничего беспрецедентного не прозвучало и не случилось. Все это было и раньше, можно вспомнить слова Владимира Путина в плане вхождения Беларуси в состав России шестью губерниями, выражение «мухи отдельно, котлеты отдельно», настойчивые предложения общей валюты, естественно, в виде российского рубля и прочее».
При этом, по мнению Андрей Егорова, Беларусь сама себя загнала в эту ситуацию, когда подписанные союзнические договоренности значительно опережают, то, что Беларусь реально хочет, готова и может делать. «Инкорпорация не в интересах власти Лукашенко, выполнить интеграционные обещания он не может, но и Россия — насколько она сейчас в состоянии оказывать давление на Минск, такое давление, которое бы заставило Беларусь принять добровольное решение о присоединении к России? Думаю, ресурсов на такое давление у Москвы сейчас не хватит», - считает Андрей Егоров.
Что касается силового варианта, то, «думаю, Россия сейчас на такое не решится, потому что она совершенно не уверена в том, что это не превратится в украинский вариант». «Население в своем большинстве предпочитает независимость, кроме того, есть круги, которые очевидно антироссийски настроены, в случае обострения отношений с Москвой сама белорусская власть будет распространять эти антироссийские настроения в обществе. Да уже сейчас видно, как белорусская пропагандистская машина сразу же развернулась в сторону антироссийской риторики. Поэтому силовой сценарий, мне кажется, здесь невозможен, остается экономически принуждать, но тут Минск имеет опыт торговли обещаниями, переиграть его трудно», - заметил Андрей Егоров.
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