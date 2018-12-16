“Ничего нового - РБ и РФ играют в старую интеграционную игру”





Тревожные сирены включать рано

Заявления российского премьера Дмитрия Медведева о повышении интеграции и гневные ответные отповеди Александра Лукашенко, переданные в Москву с российскими региональными журналистами — старые традиционные приемы, стороны могут в любой момент также привычно вернуться к тональности «братской дружбы». Об этом в интервью Thinktanks.by сказал директор Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.заметил Андрей Егоров.Причина нынешнего конфликта, отмечает политолог, абсолютно понятна и объяснима — Минску будет очень больно потерять доходы в результате исполнения Россией налогового нефтегазового маневра.- подчеркнул Андрей Егоров.считает политолог.При этом, по мнению Андрей Егорова, Беларусь сама себя загнала в эту ситуацию, когда подписанные союзнические договоренности значительно опережают, то, что Беларусь реально хочет, готова и может делать.- считает Андрей Егоров.Что касается силового варианта, то,- заметил Андрей Егоров.