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Украинская автокефальная церковь создана, митрополит Епифаний возглавит ее

17.12.2018 08:19 — Разное | UDF  
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Фото: REUTERS
Объединяющий православный собор в Киеве принял решение о создании Украинской автокефальной церкви. Он происходил в соборе Святой Софии. Участие принимали представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Также к собору присоединился президент Петр Порошенко.

Теперь новая единая церковь будет официально называться Православной церковью Украины. Ее возглавит 39-летний митрополит Епифаний (Сергей Думенко). Он принадлежит к Киевскому патриархату и имеет степень доктора богословия.

Собор в Киеве — это следующий шаг к получению независимости от Московского патриархата. Далее Православная церковь Украины должна получить Томас (специальный документ о независимости) от Вселенского патриархата. Предполагается, что это произойдет 6 января, в канун Рождества.

Решение дать Украинской православной церкви Томос было принято на синоде в Константинополе еще 11 октября. Это вызвало возмущение в России, а иерархи Русской православной церкви заявили, что разрывают общение с Константинополем.

На сегодня в мире уже существуют 15 поместных православных церквей, имеющих автокефалию и управляющихся в рамках одного независимого государства.

 
 
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Объединяющий православный собор в Киеве принял решение о создании Украинской автокефальной церкви.
 
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