Украинская автокефальная церковь создана, митрополит Епифаний возглавит ее

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Теперь новая единая церковь будет официально называться Православной церковью Украины. Ее возглавит 39-летний митрополит Епифаний (Сергей Думенко). Он принадлежит к Киевскому патриархату и имеет степень доктора богословия.Собор в Киеве — это следующий шаг к получению независимости от Московского патриархата. Далее Православная церковь Украины должна получить Томас (специальный документ о независимости) от Вселенского патриархата. Предполагается, что это произойдет 6 января, в канун Рождества.Решение дать Украинской православной церкви Томос было принято на синоде в Константинополе еще 11 октября. Это вызвало возмущение в России, а иерархи Русской православной церкви заявили, что разрывают общение с Константинополем.На сегодня в мире уже существуют 15 поместных православных церквей, имеющих автокефалию и управляющихся в рамках одного независимого государства.