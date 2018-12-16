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Рынок столичных квартир продемонстрировал стабильность в 2018 году
Напомним, что предыдущие два года ставили рекорды по спросу на столичные квартиры. Согласно данным Национального кадастрового агентства, в 2016 году рынок жилой недвижимости Минска вырос более чем на 16%, показав самое большое количество сделок за всю историю Беларуси, а в 2017 году - прибавил еще 5%, установив новый рекорд.
Но если в 2016 году спрос сформировался главным образом за счет региональных покупателей, которые бросились скупать подешевевшую минскую недвижимость, то в 2017 году главной подпиткой риелторы называют беспрецедентное снижение ставки рефинансирования Нацбанка. Ставшие доступными кредиты подтолкнули к активным действиям ту часть населения, которая откладывала покупку до лучших времен. Полагая, что такая стабильность белорусского рубля продержится недолго, люди начали решать свои жилищные вопросы, словно завтра уже наступит апокалипсис белорусской экономики.
Апокалипсис так и не наступил, а в начале 2018 года, несмотря на то, Нацбанк в очередной раз снизил ставку рефинансирования, банки начали подниматься ставки по вновь выдаваемым кредитам. В этой связи стало довольно интересно, как поведет себя рынок жилой недвижимости.
Согласно предварительным данным НКА, по количеству сделок 2018 год пока лишь на 0,6% отстает от показателя 2017 года, но уже на 1,7% опережает рекордный 2016 год. Тут немаловажную роль сыграл и тот факт, что в июне Нацбанк снизил ставку рефинансирования еще на 0,5%, и ставки по кредитам волей-неволей опять пошли на снижение. Так, если в феврале средняя ставка по новым кредитам на срок более 1 года была равна 11,61%, то в ноябре уже снизилась до 10,84%.
По данным риелторов, характерной чертой 2018 года стало стремление покупателей к экономии. Буквально на всем, но главным образом на квадратных метрах, так как именно они формируют конечную цену квартиры. Поэтому в уходящем году наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На их долю приходится более 40% всех продаж. Причина популярности - доступность по цене, что говорит о снижении покупательской способности населения. Это подтверждается и тем фактом, что однокомнатные квартиры минимальных площадей из старого жилфонда (35-37 кв.м.) пользовались большим спросом, чем более современные однушки (40-50 кв.м.). Тенденцию заметили и застройщики, которые стали предлагать в новых домах малогабаритки площадью 25-28 кв.м., которые разбираются покупателями в первую очередь и никогда не задерживаются на рынке. Аналогичная ситуация и по двухкомнатным квартирам, где покупатели выбирают именно форматы с малым метражом.
Риелторы отмечают, что в 2019 году тенденция увеличения спроса на малогабаритный формат будет только расти. Это продиктовано, как увеличившейся в 2018 году ценой квадратного метра, так и растущими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
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Спрос держался даже несмотря на снижение покупательской способности населения.
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