Болезнь бедных или риск для каждого? Какие мифы о туберкулезе самые живучие





Миф 1. Туберкулезом болеют только асоциальные личности

Миф 2. От болеющего туберкулезом можно легко заразиться

Миф 3. Туберкулез распространен в отстающих странах, нас это не касается

Миф 4. Полностью вылечить туберкулез невозможно

Миф 5. Признаться в том, что болеешь туберкулезом, стыдно – тебя будут избегать

Миф 6. Прививки не спасают от туберкулеза

Представитель организации «Победим туберкулез вместе» помогает развеять мифы о «чахотке нашего времени».Считать, что богатые, успешные, имеющие хорошую работу люди не болеют туберкулезом, в корне неверно. А стереотип, что туберкулезом болеют только бедные и те, кто ведет асоциальный образ жизни, просто-напросто искажает причинно-следственную связь.− Нередко туберкулезом заболевают люди, у которых снижен иммунитет. А вот почему он снижен, это уже другой вопрос. Причиной может быть нездоровый образ жизни или алкогольная зависимость, какие-то заболевания – тот же сахарный диабет, − объясняет председатель правления «Победим туберкулез вместе» Наталья Крыштафович.Возможность заболеть больше связана с иммунитетом, чем напрямую с образом жизни.Чем больше социальных контактов и их длительность, например, по работе, тем выше вероятность заразиться.− Бывает, работает человек на трех работах, практически не отдыхает. Но часто получается, что это приводит к стрессу и снижению иммунитета, тогда в случае заражения выше риск заболеть, − говорит Наталья Крыштафович.Здоровый образ жизни и отсутствие хронических, иммунных заболеваний фактически гарантируют безопасность от заражения и заболевания туберкулезом.Передача обычно происходит в закрытых местах с плохой вентиляцией, в то время как на открытом воздухе это очень сложно. Считается, что для заражения необходимо находиться в непосредственной близости от пациента в течение нескольких часов в закрытом помещении.При попадании в организм палочки Коха есть шанс заболеть. Но не обязательно это случится. Если иммунитет человека в порядке, при попадании микобактерии в организм иммунная система реагирует и часто предотвращает ее рост и распространение. В этих случаях корректно говорить о скрытой туберкулезной инфекции, которая не вызывает каких-либо нарушений и не является заразной. У 90% людей с латентной инфекцией заболевание никогда не разовьется. Однако при определенных условиях бактерия может выйти из фазы латентности. Способствовать переходу к активному туберкулезу могут ситуации сильного стресса, заболевания, которые нарушают работу иммунной системы или лекарства, которые ее ослабляют.Болеющий туберкулезом человек опасен для других только в одном случае – когда никто, в том числе он сам не знает, что он болен. В этом случае он не обращается за медицинской помощью, симптомы принимает за другие заболевания.Пациенты, которые тщательно следуют антибактериальной терапии и не кашляют, не заразны.− Буквально недавно вышло исследование, в котором четко говорится, что человек становится не заразным уже через две недели после начала лечения, − отмечает Наталья Крыштафович.По данным Всемирной организации здравоохранения, микробактерией туберкулеза инфицирована третья часть населения мира. Но болезнь развивается у достаточно маленькой части из них.Хоть заболеваемость туберкулезом в мире ежегодно снижается, страны все еще далеки от победы над ним. Больше всего – около 60% новых случаев – этого заболевания в 2017 году выявили в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, около четверти – в странах Африки. Но туберкулез циркулирует и в постсоветском регионе.За последнее десятилетие заболеваемость туберкулезом в Беларуси снизилась на 40-50%, примерно на 60% − уменьшилась смертность от этой болезни. В прошлом году в стране выявили 2,3 тысячи новых случаев заболеваемости туберкулезом.Миф появился по той причине, что до 1970-х годов прошлого века туберкулез лечили санаторными условиями – хорошим питанием, свежим воздухом. Это способствовало затуханию туберкулезной инфекции, человек выздоравливал только на вид, но болезнь не отступала окончательно.С 1970-х же годов, когда появились первые эффективные препараты, туберкулез излечим. Лечение длительное, но современные препараты убивают палочку Коха и человек выздоравливает.Туберкулез часто становится причиной стигматизации людей. Это происходит как раз потому, что люди верят, будто им болеют только ведущие «неправильный» образ жизни.− Человек знает, что к болеющие туберкулезом подвергаются своего рода гонениям, и считает, что болеть им стыдно. Но туберкулез – это инфекционное заболевание, и заболеть может кто угодно, − рассказывает Наталья Крыштафович.Разбить этот стереотип можно, если распространять объективную информацию об этой болезни, считает представительница организации «Победим туберкулез вместе». Особенно важно уважать людей, которые преодолели болезнь, потому что борьба с ней требует больших усилий.Есть общепризнанная вакцина БЦЖ, которую детям делают еще в роддоме. Научно доказано, что в детском возрасте она очень хорошо защищает от риска заболеть туберкулезом. Но не вызывает иммунитет, как например, прививка от оспы. И по мере взросления у человека ослабевает способность организма противостоять микробактерии.− Каждый год Всемирная организация здравоохранения сообщает об испытаниях новой вакцины. Есть несколько лабораторий в мире, в которых разработка вакцин находится на третьей, завершающей, стадии, − рассказывает Наталья Крыштафович.