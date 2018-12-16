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Представительница Филиппин завоевала титул "Мисс Вселенная - 2018"

17.12.2018 07:43 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в 67-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания, состоявшегося в бангкокском выставочном центре Impact Arena, сообщает Reuters.

Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

В финал конкурса прошли 20 девушек из 94 участниц. Жюри определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.

Представительница Филиппин завоевала титул "Мисс Вселенная - 2018"

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу в 2017 году. Фото: Reuters

В этом году организаторы конкурса постарались предупредить возможные проблемы с активистами политических движений и стать самой толерантной площадкой для молодых девушек любого происхождения.

Например, в этом году в конкурсе «Мисс Вселенная» принимала участие трансгендер. 27-летняя «мисс Испания» Анжела Понке. Хотя участие трансгендеров было официально разрешено в 2012 году, ни одна из претенденток так и не смогла пройти дальше национального уровня.

Также впервые за всю историю состязания, членами жюри стали исключительно женщины, причем довольно самостоятельные: предпринимательницы, бизнес-лидеры и эксперты индустрии.

Однако без скандалов не обошлось — «мисс США» Сара Роуз Саммерз во время подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» оскорбила участниц из Вьетнама и Камбоджи: она высмеяла в соцсетях их незнание английского языка. После того как пользователи соцсетей обвинили американку в расизме и травле девушек, она была вынуждена извиниться.

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проводится с 1952 года.

 
 
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Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в 67-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная».
 
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