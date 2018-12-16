

Фото: Reuters

Reuters

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу в 2017 году. Фото: Reuters

Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.В финал конкурса прошли 20 девушек из 94 участниц. Жюри определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.В этом году организаторы конкурса постарались предупредить возможные проблемы с активистами политических движений и стать самой толерантной площадкой для молодых девушек любого происхождения.Например, в этом году в конкурсе «Мисс Вселенная» принимала участие трансгендер. 27-летняя «мисс Испания» Анжела Понке. Хотя участие трансгендеров было официально разрешено в 2012 году, ни одна из претенденток так и не смогла пройти дальше национального уровня.Также впервые за всю историю состязания, членами жюри стали исключительно женщины, причем довольно самостоятельные: предпринимательницы, бизнес-лидеры и эксперты индустрии.Однако без скандалов не обошлось — «мисс США» Сара Роуз Саммерз во время подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» оскорбила участниц из Вьетнама и Камбоджи: она высмеяла в соцсетях их незнание английского языка. После того как пользователи соцсетей обвинили американку в расизме и травле девушек, она была вынуждена извиниться.Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проводится с 1952 года.