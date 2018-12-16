

Саломе Зурабишвили. Михаил Джапаридзе/ТАСС

Курс на интеграцию в НАТО и ЕС

Мирное объединение Грузии

Визит в Афганистан

Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье днем вступила в должность главы государства. Церемония инаугурации, трансляцию которой вели несколько телеканалов страны, прошла в царском комплексе "Батонис цихе" ("Крепость господина") - резиденции царя Ираклия Второго (1720-1798)., - произнесла 66-летняя Зурабишвили слова клятвы.Грузия продолжит курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз, так как это является волей народа страны, заявила в воскресенье Зурабишвили, выступая в городе Телави с речью на церемонии инаугурации.- заявила она.Саломе Зурабишвили считает главной задачей властей и народа мирное объединение страны.заявила президент. Она сказала, что, - подчеркнула президент.Она выразила гордость тем, что- сказала президент.Грузинский лидер назвалато, что она, будучиЗурабишвили также намерена побывать в Афганистане и встретиться там с грузинскими военнослужащими, которые находятся в этой стране в рамках международной миротворческой операции.сказала Зурабишвили.Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане с ноября 2009 года. На данный момент в Афганистане в рамках операции "Решительная поддержка" служат 870 военнослужащих из Грузии. За годы участия в миротворческой миссии в Афганистане погибло 32 грузинских солдата, около 130 были ранены. В последние 10 лет в Афганистане побывали несколько членов правительства Грузии, в том числе все министры обороны.На церемонии инаугурации присутствовали 1 800 местных и иностранных гостей, в их числе делегации из 55 стран. Франция была представлена экс-президентом Николя Саркози, который по решению действующего французского лидера Эмманюэля Макрона возглавил делегацию Пятой Республики.Церемония прошла в присутствии властей страны, представителей оппозиционных партий и духовенства.28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.