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Новая президент Грузии: "Курс на интеграцию в НАТО и ЕС"

17.12.2018 07:30 — Разное | UDF  
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Саломе Зурабишвили. Михаил Джапаридзе/ТАСС
На церемонии инаугурации присутствовали делегации из 55 стран.

Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье днем вступила в должность главы государства. Церемония инаугурации, трансляцию которой вели несколько телеканалов страны, прошла в царском комплексе "Батонис цихе" ("Крепость господина") - резиденции царя Ираклия Второго (1720-1798).

"Я, президент Грузии, перед лицом Бога и народа заявляю, что буду соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, добросовестно исполню обязанности президента, будут заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении и величии моего народа и родины", - произнесла 66-летняя Зурабишвили слова клятвы.


Курс на интеграцию в НАТО и ЕС

Грузия продолжит курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз, так как это является волей народа страны, заявила в воскресенье Зурабишвили, выступая в городе Телави с речью на церемонии инаугурации.

"Я как президент Грузии при поддержке нашего стратегического партнера США и европейских друзей буду максимально содействовать процессу интеграции нашей страны в НАТО и ЕС", - заявила она.


Мирное объединение Грузии

Саломе Зурабишвили считает главной задачей властей и народа мирное объединение страны.

"Из Телави хорошо видны главные цели и пути развития Грузии, которые мы должны пройти: в первую очередь это мирное объединение страны", - заявила президент. Она сказала, что "для достижения этой главнейшей задачи необходимо успокоение общества". "Мы потеряли многие годы в политическом противостоянии. Я сама как президент дам пример согражданам и сделаю все для того, чтобы убедить их в том, что для развития и объединения Грузии необходимо согласие и успокоение общества", - подчеркнула президент.

Она выразила гордость тем, что "удалось осуществить передачу поста президента Грузии в мирной и цивилизованной форме". "Моя цель - сделать все для того, чтобы развитие Грузии, ее европейское будущее стало необратимым и ничего не смогло помешать достижению этой цели", - сказала президент.

Грузинский лидер назвала "символичным" то, что она, будучи "потоком уехавших в эмиграцию грузин, стала президентом страны и верховным главнокомандующим".


Визит в Афганистан

Зурабишвили также намерена побывать в Афганистане и встретиться там с грузинскими военнослужащими, которые находятся в этой стране в рамках международной миротворческой операции.

"Я как президент Грузии и как главнокомандующий вооруженными силами страны должна побывать там, где несут службу военнослужащие страны. Я намерена побывать в Афганистане и повидаться там с нашими миротворцами, которые достойно несут службу в рамках международной миротворческой операции", - сказала Зурабишвили.

Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане с ноября 2009 года. На данный момент в Афганистане в рамках операции "Решительная поддержка" служат 870 военнослужащих из Грузии. За годы участия в миротворческой миссии в Афганистане погибло 32 грузинских солдата, около 130 были ранены. В последние 10 лет в Афганистане побывали несколько членов правительства Грузии, в том числе все министры обороны.

На церемонии инаугурации присутствовали 1 800 местных и иностранных гостей, в их числе делегации из 55 стран. Франция была представлена экс-президентом Николя Саркози, который по решению действующего французского лидера Эмманюэля Макрона возглавил делегацию Пятой Республики.

Церемония прошла в присутствии властей страны, представителей оппозиционных партий и духовенства.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.

 
 
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На церемонии инаугурации присутствовали делегации из 55 стран.
 
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