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Мисс Вселенная-2018. Победительница конкурса в 7 фотографиях
Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2018» стала Катриона Грей, представительница Филиппин. Девушке 24 года. Красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, является волонтером в некоммерческой организации.
За Катрионой в Instagram наблюдают более миллиона подписчиков.
В этом году во время подготовки к финалу форума не обошлось без скандалов. На неделе обладательницу титула «Мисс США» Сару Роуз Саммерс запечатлели на видео в момент, когда она издевалась над конкурентками из Камбоджи и Вьетнама за то, что они не говорят по-английски.
Какими качествами нужно обладать, чтобы участвовать в этом конкурсе? Возраст участницы должен быть от 18 до 28 лет. Девушка не должна быть замужем, а также состоять в гражданском браке. Нельзя иметь детей. Важно отсутствие судимости. Больше о конкурсе
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
Фото. Катриона Грей. Источник фото: instagram.com/Catriona_Gray/
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Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2018» стала Катриона Грей, представительница Филиппин. Девушке 24 года. Красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом...
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