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Пресс-секретарь президента заявила, что он не проводил секретного совещания
17.12.2018 09:11 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Беларуси, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», – цитирует Эйсмонт
Накануне издание «Наша нiва» сообщило со ссылкой на источники, что якобы президент в связи с давлением со стороны России провел закрытое совещание с участием высших чиновников, посвященное независимости страны.
«На совещании говорилось до конца стоять за независимость. Все это поддержали», – сообщил неназванный источник изданию.
Новость о «совещании» перепечатали некоторые российские СМИ, в том числе такие крупные, как РБК.
Накануне, напомним, российский премьер Медведев заявил о двух сценариях интеграции Беларуси и России.
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Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Беларуси, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
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